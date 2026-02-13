我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

歷經十年修復 故宮養心殿重開放 1020件文物平安歸位

中國新聞組／北京13日電
修繕後的養心殿正殿。 （中新社）
修繕後的養心殿正殿。 （中新社）

歷時3661天，故宮博物院養心殿重張。殿內，雍正御筆「中正仁和」匾高懸。隔窗望，東暖閣屋頂垂落黃色幔帳；三希堂內，御用文房用具巧妙擺放，牆上掛瓶裡的寶石花永不凋謝……一切，別來無恙。

故宮宮廷歷史部副主任文明介紹：「養心殿研究性保護專案啟動時撤出了1800餘件文物。現在，養心殿區域健康狀態良好，室內文物保存環境改善，1020件文物已平安歸位。」

養心殿復原陳列，宛若打開平行時空：正殿明間依照雍正以來舉行小朝會時的樣貌佈置；「勤政親賢」殿還原了雍正、乾隆時期，君臣「開小會」時的布置；三希堂的炕桌上，玉如意、銅暖爐，盡顯乾隆的審美情趣。

站在三希堂窗外，找準角度才能看到「平安春信圖」通景畫一角。很少有人知道，養心殿開啟「軟裝」首日，34位文物修復師為了回貼它，費了大半天時間，毫釐必較。

「把活幹在看不到的地方」，是故宮人擅長的。十年間，近500件養心殿器物、字畫，120組內簷裝修文物、89件貼落畫、617件槅扇心、88件匾聯等完成保護修復。故宮文保修復部主任屈峰說：「不僅要修，還要研究，分析病害原因，給出解決方案，工程量很大。」

康復的文物陸續回家。先貼貼落，然後掛匾、掛牆瓶、鋪地毯，進家具，最後擺琺瑯器、青銅器、瓷器等。

「全部184件紙絹類書畫匾聯類展品、對紫外線敏感的255件織繡類展品均更換為仿製品。」文明解釋，養心殿不具備現代化展廳恆溫恆濕等條件，要在讓文物「活」起來和「活」下去之間找準平衡點。

觀眾看不見的地方，養心殿新事不斷。所有文物建立了數位檔案，記錄下殘損風化痕跡；光纖調光系統亮相，在保障文物安全的前提下優化了觀展體驗。

故宮

上一則

沉浸式舞台劇「甄嬛傳」京登場 戲迷「入宮」過戲癮

下一則

京津冀廟會文化展 首都博物館張燈結綵飄年味

延伸閱讀

南博盜賣「江南春」 前院長徐湖平嚴重瀆職 24人被查

南博盜賣「江南春」 前院長徐湖平嚴重瀆職 24人被查
南京博物院發致歉信 人民日報：無論涉及什麼人 查到底

南京博物院發致歉信 人民日報：無論涉及什麼人 查到底
南京博物院盜賣收藏文物 江蘇官方通報查處24人

南京博物院盜賣收藏文物 江蘇官方通報查處24人
身世揭曉 故宮的翠玉白菜和肉形石竟是同一個主人

身世揭曉 故宮的翠玉白菜和肉形石竟是同一個主人

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

2026-02-06 11:09
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43
沒有乘客，空姐照常服務。（視頻截圖）

遊客花200元獨享客機、空姐專屬服務還隨到隨飛 航司這麼說

2026-02-05 07:30

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因