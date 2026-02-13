京津冀廟會文化展 首都博物館張燈結綵飄年味

近日，「幡鼓動幽燕—京津冀廟會文化展」在首都博物館開展。（本報北京傳真）

「幡鼓動幽燕—京津冀廟會文化展」日前亮相首都博物館。260餘件展品帶領觀眾「逛」遍京津冀廟會，感受三地歷史文脈與市井煙火。

一進展廳，年味撲面，處處張燈結綵。一面巨鼓上投影著不停變化的馬形象，互動螢幕裡播放著舞獅動畫，觀眾仿佛走進熱鬧的廟會現場。首博展覽部副主任章文永介紹，該館聯合天津博物館、天津市民俗博物館、河北博物院等多家機構，精選260餘件文物、民俗道具和藝術品，勾勒出京津冀三地廟會文化「共生共榮」的特質。

展覽打破傳統文物陳列模式，通過「靜態文物+動態場景」的形式，全景還原京津冀廟會熱鬧場面。展廳裡，巨幅的「廟會圖」成組展出，再現歷史上有名的「花會」場景。清代「妙峰山進香圖軸」描繪的是香客朝山的盛景，各種雜耍一應俱全，小商小販吆喝不斷，高蹺、秧歌、太平鼓、五虎棍等表演異彩紛呈。「萬壽山過會圖軸」以層巒疊翠的萬壽山為背景，其間點綴著「智慧海」、「佛香閣」等亭臺樓閣，近處的「看會樓」前，官員仕女列隊觀看盛大的走會表演，中心最醒目位置有舞獅、耍中幡、大鼔等節目和各式雜耍百戲。

展廳裡最大的展品是一對高達180公分的舞獅道具，頭部施以彩漆，眼睛炯炯有神，面頰裝飾火焰紋，頸部懸掛銅鈴，身披濃密鬃毛，造型威武雄壯。「這對舞獅道具推測是明晚期至清早期的，保存如此完好，非常難得。」章文永說，展覽中還有很多「可觀、可感、可玩」的展品。比如，一組北京鬃人以「三英戰呂布」為主題，展板上特意配了「說明書」：輕敲底部銅盤，鬃人即旋轉舞動。觀眾可以想像「盤中戲」的趣味互動。

廟會集市也被「搬」進展廳，從皇家珍品到民間絕活，應有盡有。雍正款珊瑚紅地琺瑯彩花鳥紋瓶，釉質瑩潤、紋飾精美，彰顯宮廷工藝的巔峰水準；牙雕文具盒以深淺浮雕技法刻畫山水人物，寄託文人雅士的閒情逸致。還有一系列非物質文化遺產代表性項目代表作露臉，比如「猴子娶親」毛猴工藝品、魏元泰製墨魚風箏等，展現京津冀人民的生活智慧與審美情趣。