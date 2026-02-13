我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

京津冀廟會文化展 首都博物館張燈結綵飄年味

中國新聞組／北京13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
近日，「幡鼓動幽燕—京津冀廟會文化展」在首都博物館開展。（本報北京傳真）
近日，「幡鼓動幽燕—京津冀廟會文化展」在首都博物館開展。（本報北京傳真）

「幡鼓動幽燕—京津冀廟會文化展」日前亮相首都博物館。260餘件展品帶領觀眾「逛」遍京津冀廟會，感受三地歷史文脈與市井煙火。

一進展廳，年味撲面，處處張燈結綵。一面巨鼓上投影著不停變化的馬形象，互動螢幕裡播放著舞獅動畫，觀眾仿佛走進熱鬧的廟會現場。首博展覽部副主任章文永介紹，該館聯合天津博物館、天津市民俗博物館、河北博物院等多家機構，精選260餘件文物、民俗道具和藝術品，勾勒出京津冀三地廟會文化「共生共榮」的特質。

展覽打破傳統文物陳列模式，通過「靜態文物+動態場景」的形式，全景還原京津冀廟會熱鬧場面。展廳裡，巨幅的「廟會圖」成組展出，再現歷史上有名的「花會」場景。清代「妙峰山進香圖軸」描繪的是香客朝山的盛景，各種雜耍一應俱全，小商小販吆喝不斷，高蹺、秧歌、太平鼓、五虎棍等表演異彩紛呈。「萬壽山過會圖軸」以層巒疊翠的萬壽山為背景，其間點綴著「智慧海」、「佛香閣」等亭臺樓閣，近處的「看會樓」前，官員仕女列隊觀看盛大的走會表演，中心最醒目位置有舞獅、耍中幡、大鼔等節目和各式雜耍百戲。

展廳裡最大的展品是一對高達180公分的舞獅道具，頭部施以彩漆，眼睛炯炯有神，面頰裝飾火焰紋，頸部懸掛銅鈴，身披濃密鬃毛，造型威武雄壯。「這對舞獅道具推測是明晚期至清早期的，保存如此完好，非常難得。」章文永說，展覽中還有很多「可觀、可感、可玩」的展品。比如，一組北京鬃人以「三英戰呂布」為主題，展板上特意配了「說明書」：輕敲底部銅盤，鬃人即旋轉舞動。觀眾可以想像「盤中戲」的趣味互動。

廟會集市也被「搬」進展廳，從皇家珍品到民間絕活，應有盡有。雍正款珊瑚紅地琺瑯彩花鳥紋瓶，釉質瑩潤、紋飾精美，彰顯宮廷工藝的巔峰水準；牙雕文具盒以深淺浮雕技法刻畫山水人物，寄託文人雅士的閒情逸致。還有一系列非物質文化遺產代表性項目代表作露臉，比如「猴子娶親」毛猴工藝品、魏元泰製墨魚風箏等，展現京津冀人民的生活智慧與審美情趣。

上一則

歷經十年修復 故宮養心殿重開放 1020件文物平安歸位

下一則

對歐盟貿易關係緩和 中國大減乳製品反補貼稅率

延伸閱讀

雙節將至 南加中餐館盆菜超夯 豪華款逾400元仍熱賣

雙節將至 南加中餐館盆菜超夯 豪華款逾400元仍熱賣
老外愛中國年 赴華機票增400% 王府井大街、豫園打卡熱點

老外愛中國年 赴華機票增400% 王府井大街、豫園打卡熱點
獲華航機票 楊女士首次參加年節展抽獎即中獎

獲華航機票 楊女士首次參加年節展抽獎即中獎
密西根舞獅隊 底城圖書館迎馬年 看見台灣農曆新年文化

密西根舞獅隊 底城圖書館迎馬年 看見台灣農曆新年文化

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

2026-02-06 11:09
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43
沒有乘客，空姐照常服務。（視頻截圖）

遊客花200元獨享客機、空姐專屬服務還隨到隨飛 航司這麼說

2026-02-05 07:30

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因