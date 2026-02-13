我的頻道

40年職業紅娘李太太「獨」具慧眼的華人邱比特

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

安徽農村小伙網戀埃及姑娘 3萬彩禮+3萬首飾娶回家

中國新聞組／北京13日電
身穿紅色中式禮服的埃及新娘笑容明媚。(取材自九派新聞)
身穿紅色中式禮服的埃及新娘笑容明媚。(取材自九派新聞)

近日，「安徽農村小伙娶了一位埃及姑娘」的婚禮引發關注。視頻裡，婚禮現場鑼鼓喧天，身穿紅色中式禮服的埃及新娘笑容明媚，眾多迎親賓客還用手機記錄下這一刻。

▲ 影片來源：YouTube＠robinantonov4491（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

九派新聞報導，新郎馬先生今年31歲，來自安徽省阜陽市太和縣墳台鎮，新娘馬諾雅（中文名字）24歲，來自埃及亞歷山大。

馬先生回憶，他在社交平台上搜集埃及信息時認識了馬諾雅，「無意中刷到我媳婦兒的帖子，她在自學中文，也在教中國人學習阿拉伯語，跟著她學習了一個月阿拉伯語。」

經過一段時間的線上交流，2025年3月，馬先生前往埃及考察市場期間，與馬諾雅線下見面。儘管兩人並未交換過照片，見面後二人感情迅速升溫。同年5月訂婚，6月在埃及登記結婚，7月在埃及舉辦了首場婚禮。2026年2月7日，他們按照安徽老家的習俗舉辦了第二場婚禮。

馬諾雅起初不習慣吃蔬菜，如今已漸漸接受，她現在喜歡吃的中國菜愈來愈多，接下來打算學習製作中國菜。

關於婚禮禮俗，馬先生指出，結婚時他為新娘準備了3萬元(人民幣，下同)的首飾和3萬元彩禮，「不是老丈人要的，是我自己給的。」他補充，彩禮在埃及只是一種形式，按照埃及當地的習俗，普通人舉行婚禮的話要買三個黃金戒指，彩禮只需要幾千元。

新郎新娘婚紗照。(取材自九派新聞)
新郎新娘婚紗照。(取材自九派新聞)
新郎新娘合影自拍。(取材自九派新聞)
新郎新娘合影自拍。(取材自九派新聞)

埃及

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

