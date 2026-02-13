安徽農村小伙網戀埃及姑娘 3萬彩禮+3萬首飾娶回家

身穿紅色中式禮服的埃及新娘笑容明媚。(取材自九派新聞)

近日，「安徽農村小伙娶了一位埃及 姑娘」的婚禮引發關注。視頻裡，婚禮現場鑼鼓喧天，身穿紅色中式禮服的埃及新娘笑容明媚，眾多迎親賓客還用手機記錄下這一刻。

九派新聞報導，新郎馬先生今年31歲，來自安徽省阜陽市太和縣墳台鎮，新娘馬諾雅（中文名字）24歲，來自埃及亞歷山大。

馬先生回憶，他在社交平台上搜集埃及信息時認識了馬諾雅，「無意中刷到我媳婦兒的帖子，她在自學中文，也在教中國人學習阿拉伯語，跟著她學習了一個月阿拉伯語。」

經過一段時間的線上交流，2025年3月，馬先生前往埃及考察市場期間，與馬諾雅線下見面。儘管兩人並未交換過照片，見面後二人感情迅速升溫。同年5月訂婚，6月在埃及登記結婚，7月在埃及舉辦了首場婚禮。2026年2月7日，他們按照安徽老家的習俗舉辦了第二場婚禮。

馬諾雅起初不習慣吃蔬菜，如今已漸漸接受，她現在喜歡吃的中國菜愈來愈多，接下來打算學習製作中國菜。