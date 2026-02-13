世界最長、垂直242米 重慶巫山神女大扶梯試運行

俯瞰神女大扶梯。(取材自人民網)

世界最長戶外扶梯，成為重慶8D魔幻新地標。位於重慶市巫山縣的神女大扶梯12日啟動測試運行。自此，巫山縣高唐組團神女大道上下段的通行時間，由原來接近1個小時縮短至20分鐘。據了解，測試運行時間為12日至16日的每天上午9點至下午5點，免費向公眾開放。這個電梯系統共設置扶梯21部、電梯8部、自動人行道4部、人行天橋2座、跨線通道2座，由地面提升至山頂，垂直高度242米，約80層樓高。

人民網報導，17日起，神女大扶梯將轉入收費試運行階段，實行一票制收費。運營線路由神女大道濱江路入口至復烤廠，上行、下行票價統一，單向均為3元人民幣(約0.4美元)/人次，單次乘坐有效時間一小時。試運行期限為一年，具體自2026年2月17日起，至2027年2月16日止。

神女大扶梯項目縱向總長約905米。(取材自人民網)

試運行期間，神女大扶梯面向公眾收費開放，寒暑假及法定節假日將根據實際情況調整早晚運行時間。其中，春節 期間運行時間為上午9點至下午5點，每日運行八小時﹔寒暑假運行時間為上午7點30分至晚上9點30分，每日運行14小時﹔學生上學期間運行時間為早上6點30分至晚上10點30分，每日運行16小時。待正式運營後，將根據人流量適時調整運營時間。

神女大扶梯項目是依托神女大道既有縱向的城市中心線，打造的一條利用電扶梯多級提升的城市縱向交通線路。該項目縱向總長度約905米，垂直高度242.14米，相當於80層樓高。共設置扶梯21部、電梯8部（含天橋無障礙電梯）、自動人行道4部、人行天橋2座、跨線通道2座。