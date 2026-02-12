湖南熊孩子丟爆竹 1200年古樹起火 林業局道歉 網：搞錯重點

古樟樹高約20公尺、胸徑3.2公尺，已納入省級古樹名木「一樹一檔」管理，經森林公安部門調查，確認火情為兩名未成年小孩燃放爆竹不慎引發。(視頻截圖)

湖南省永州市道縣祥霖鋪鎮一棵樹齡約1200年的古樟樹，日前發生火情引發關注。道縣林業局指出，該古樹於2月9日下午起火，因樹幹內部結構特殊，火勢反覆覆燃，歷經多部門聯手處置後才成功撲滅。經調查，起火原因為兩名未成年小孩將爆竹扔入樹幹空心部位所致，所幸未造成致死性損傷。

據觀察者網引述微信 公眾號「道州發布」消息，2月9日15時許，道縣林業局接獲通報，祥霖鋪居委會一棵古樟樹發生火情，林業、消防、應急管理等部門隨即趕赴現場救援。由於該樹樹幹及粗枝空心彎曲，內部油脂含量高，火點隱蔽且分散，明火撲滅後多次出現覆燃，最終經7小時處置才完全控制火勢。

道縣林業局說明，該古樟樹高約20公尺、胸徑3.2公尺，已納入省級古樹名木「一樹一檔」管理。經森林公安部門調查，確認火情為兩名未成年小孩燃放爆竹不慎引發。專家現場鑑定指出，火災導致樹幹內部部分腐朽木質部碳化，部分枝幹折斷，但樹幹表皮及韌皮部仍保持完整，水分與養分輸送功能正常，未造成致命損害，已同步制定搶救覆壯方案。林業局表示，為此事的發生深表歉意。

事件曝光後引發網友熱議，有網友指出，「該道歉不是林業局，是熊孩子及其家長」，認為監護人應負起相應責任；也有網友感嘆「千年古樹，太可惜了」，質疑未成年人行為規範與家庭、學校教育問題，呼籲加強紀律與公共資源保護意識，以避免類似事件再次發生。