浙餐廳圓桌可坐55人 網調侃「有些菜一旦錯過就不再」

浙江寧波一餐廳大圓桌可坐55人。（取材自華商報大風新聞）

近日，有浙江網友通過社交平台發布一段視頻稱，他們公司在一家餐廳舉行年末聚餐，餐桌可以坐得下50多人，不少網友好奇，圓桌巨大，菜轉走後很久才能回來，有網友模仿寫歌詞留言調侃：「有些菜，一旦錯過就不再」。對於這個大圓桌，不少網友的看法都是：「白酒打一圈基本不可能」，「離得遠交流費勁，這種飯吃不吃也沒多大意思」。

據華商報大風新聞報導，該餐廳位於寧波市鄞州區，主營本幫江浙菜。據該餐廳人員表示，網友所坐的大桌可容納約55名食客，包間內還配備有茶室、K歌、鋼琴等娛樂設施。

對於網友關心的「菜轉走就回不來了」，工作人員表示，這個廳點菜一般是同一道菜點兩至三份，分開擺放。「到了年底這個廳定的人挺多的，因為餐廳需要準備的東西很多，起碼需要提前3天預定」，工作人員說。

團購平台顯示，該店名為「58位饕餮盛宴」的套餐，坐的也疑似是那大圓桌。（取材自華商報大風新聞）

團購平台顯示，該店還有一項名為「58位饕餮盛宴」的套餐，售價約1.68萬元人民幣。

對於55人坐在這麼大的圓桌吃飯，網友們紛紛表示：「挺好，既在一起吃了飯，實際又沒在一起吃飯」，「領導說話還得配個話筒」，「得配對講機」，「這就是可以把幾桌的菜上一個桌子上，這要是不重樣，吃一口等再輪一圈菜早都沒了」，「我這近視眼兒，甚至對面坐的誰我都看不見」，「這種飯吃不吃也沒多大意思了」，「直接包場轉轉火鍋吧」。