我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台8旬母照顧身障兒50年絕望殺子 賴清德批示特赦

喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

浙餐廳圓桌可坐55人 網調侃「有些菜一旦錯過就不再」

中國新聞組／北京12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
浙江寧波一餐廳大圓桌可坐55人。（取材自華商報大風新聞）
浙江寧波一餐廳大圓桌可坐55人。（取材自華商報大風新聞）

近日，有浙江網友通過社交平台發布一段視頻稱，他們公司在一家餐廳舉行年末聚餐，餐桌可以坐得下50多人，不少網友好奇，圓桌巨大，菜轉走後很久才能回來，有網友模仿寫歌詞留言調侃：「有些菜，一旦錯過就不再」。對於這個大圓桌，不少網友的看法都是：「白酒打一圈基本不可能」，「離得遠交流費勁，這種飯吃不吃也沒多大意思」。

▲ 影片來源：YouTube＠潮汕女孩（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據華商報大風新聞報導，該餐廳位於寧波市鄞州區，主營本幫江浙菜。據該餐廳人員表示，網友所坐的大桌可容納約55名食客，包間內還配備有茶室、K歌、鋼琴等娛樂設施。

對於網友關心的「菜轉走就回不來了」，工作人員表示，這個廳點菜一般是同一道菜點兩至三份，分開擺放。「到了年底這個廳定的人挺多的，因為餐廳需要準備的東西很多，起碼需要提前3天預定」，工作人員說。

團購平台顯示，該店名為「58位饕餮盛宴」的套餐，坐的也疑似是那大圓桌。（取材自華...
團購平台顯示，該店名為「58位饕餮盛宴」的套餐，坐的也疑似是那大圓桌。（取材自華商報大風新聞）

團購平台顯示，該店還有一項名為「58位饕餮盛宴」的套餐，售價約1.68萬元人民幣。

對於55人坐在這麼大的圓桌吃飯，網友們紛紛表示：「挺好，既在一起吃了飯，實際又沒在一起吃飯」，「領導說話還得配個話筒」，「得配對講機」，「這就是可以把幾桌的菜上一個桌子上，這要是不重樣，吃一口等再輪一圈菜早都沒了」，「我這近視眼兒，甚至對面坐的誰我都看不見」，「這種飯吃不吃也沒多大意思了」，「直接包場轉轉火鍋吧」。

上一則

湖南熊孩子丟爆竹 1200年古樹起火 林業局道歉 網：搞錯重點

下一則

青海一家35口開大巴自駕遊 費用AA制 備100斤米麵做飯

延伸閱讀

海灣大道華商抱怨：青少年常偷超市搗亂

海灣大道華商抱怨：青少年常偷超市搗亂
華商會年會 警界與金融界代表獲表彰

華商會年會 警界與金融界代表獲表彰
青少年文化大使新春培訓 包湯圓

青少年文化大使新春培訓 包湯圓
賓州華人工商聯合總會舉行慈善迎新年晚會

賓州華人工商聯合總會舉行慈善迎新年晚會

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43
圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

2026-02-06 11:09

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃