習近平買的糕點…蜜三刀、奶油麻花、開花棗 被搶購一空

記者賴錦宏／綜合報導
中國國家主席習近平10日在北京東城區隆福寺街區的稻香村糕點店考察。 （新華社）
中國國家主席習近平10日到北京東城區隆福寺街區考察，他走進一家稻香村糕點店，店員透露他在店裡買了三樣小吃，分別是蜜三刀、奶油麻花和開花棗。店員稱，這三樣已成該店爆款，「店裡一直在補貨」。10日晚間，店裡的「總書記同款年貨」已賣光。

▲ 影片來源：youtube平台＠玉麒麟

新京報報導，習近平10日上午在北京考察並看望基層幹部群眾，先後來到新街口街道父母食堂、銀齡老年公寓和隆福寺街區，了解當地開展便民和養老服務、豐富節日市場供應 、打造城市特色活力片區等情況，看望慰問基層幹部群眾。他走進一家稻香村糕點店，了解糕點品類和特色，觀看糕點現場製作，希望店主把這一北京老字號傳承發展好。

北京稻香村零號店店長稱，店員介紹了北京稻香村創新門市裡的特色糕點，比如傳統民樂造型的琵琶糕、傳統服飾元素的盤紐糕。習近平在店裡購買三樣小吃，分別是蜜三刀、奶油麻花和開花棗，已成門市「爆款」，「店裡一直在補貨，大家都想來嘗嘗總書記選中的新春年味。同時也帶動了零號店的九宮格禮盒、京味西點等特色產品。」

除了糕點，習近平還買了豐年灌腸，店員介紹，習近平詢問了品牌歷史和門市數量，並囑咐他們要注意食品安全。現場習近平還掏出50元（人民幣，單位下同，約7.2美元）紙幣，在店裡購買了一塊生灌腸，共花25.2元，習近平還與店員聊起家常，店員稱「他說從小就吃灌腸，那個時候的灌腸加了紅麴是紅色的，現在變成了綠色。」

豐年灌腸是北京傳統小吃，採用白薯澱粉蒸製，切片煎炸，形成外焦裡嫩，搭配石臼搗製的鹹味蒜汁，形成獨特風味。

