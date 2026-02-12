新聞透視／經濟大國論辯 中國的總量vs.人均

中國是個經濟大國，同時又是個人口大國。經濟大國由其經濟總量決定，比如其GDP總量已逾人民幣140兆，以美元計也僅次於美國；人口大國決定其是「大而強」還是「大而不強」。 是以中國經濟一直有總量和人均之爭。最新一個爭議，由人均存款而起。

在重要的經濟數據口徑上，中國通常有三對總量和人均的關注，即國內生產總值GDP總量和人均GDP；與國民總所得相對應的是人均可支配收入；居民儲蓄存款總額和人均儲蓄存款。

前兩套數據，由國家統計局和省級地方政府統計公布。由於中國去年全國經濟數據已公布，近期各省級地方剛結束地方人大會議潮紛紛公布了地方數據，相應爭議有，但不夠熱烈。有關存款的總量與人均，因數字有點驚人，近日持續有討論和爭議。

儲蓄存款的數據，來自中國央行 即中國人民銀行。據中國央行公布，到去年年末中國居民儲蓄存款總額為人民幣166兆。這一數據最新引起的關注和討論有三大熱點：一是經濟增長下滑，居民儲蓄存款還在急速增加，而金融當局一直減低這方面利息，但還是不能把存款逼出去消費，這令主管經濟急於提振內需的當局有點著急。

其二就是金融機構著急，因為銀行做的是存貸息差生意，現在居民把錢大量存進來，可企業沒多大熱情把錢貸過去，銀行的生意就不那麼好做了，所以銀行看著存款增加不喜反憂。

其三就是前些年銀行熱中發展理財業務，大批存款是以長期定存放在銀行，現在相當數量的定存在今年到期，少說有人民幣60兆，多說則超過75兆。這麼多定存到期，就算不會猛虎出籠，也要令經濟震三震，其可能的去向就成了大熱點。

這些熱議還沒個結論，新的關注又來了，這回是總額與人均，即居民存款總額人民幣166兆，年增9.71%，刷新歷史紀錄。聽上去這是大喜事，但如簡簡單單地把總額除以14億人口，得出人均存款人民幣11.89萬元的數據，就會引出爭議來了。

這個數據有重大的爭議，首先在於巨額存款急增來自何方，回頭看十年，2015年末中國全國人均存款還只有人民幣4.02萬元。十年暴漲196%。然而，現在很多銀行的活期利率 只有0.05%，一年期定期存款利息多降到零，那這筆巨額存款如何形成，其形成之因又可能決定其流向之果，這當然會影響中國金融和市場格局。

其次，就在於居民的體感。中國金融當局不願意算這人均之帳，就在於這存款與人口的百分比相關，說直白了就是一定數量的人口擁有巨額存款，大比數的人口很少甚至沒有存款。目前公認的說法，是中國仍有六億人口月入不到人民幣1000元，他們中多數別說存款，生活開支也捉襟見肘。是以在人均存款的討論中，網路媒體上的大量跟貼是訴苦。

再來，一說到巨額存款，引出的討論是巨額債務。目前中國居民負債總額，早已超過人民幣200兆，這是負債總額超過居民存款總額；而現在居民人均負債額，不同機構統計區間在人民幣13.1萬到14.3萬元，中間值約13.7萬元，也即人均負債額高於人均存款額人民幣2萬元。 當然不可能人人負債，有數據說中國18歲以上成年人，負債人數接近八億，負債率高達67.3%，這就更嚇人了。