外國人感受「春運」歸途情懷 美紀錄片導演也趕來了

美國紀錄片導演Craig拍攝中國春運。（取材自央視／中國鐵路廣州局集團公司融媒體中心供圖）

又是一年春運 時，「全球最大規模的人口遷徙」再次啟程，承載著中國人深沉歸途的情感；而如今，在這幅名為「春運」的畫卷裡，出現了愈來愈多外國友人的身影，連美國的紀錄片導演Craig也赴華拍攝春運。他們為何而來？他們眼中，春運又是怎樣一番景象？

央視新聞報導，在廣州南站候車大廳，來自加拿大的David正準備檢票乘車，前往香港 西九龍。在北京外國語大學學習中文後，他選擇留在廣州生活，一住就是20多年。

David表示，「我對春運太熟悉了，我見過從綠皮火車的時代到現在的高鐵 時代。高鐵的發展讓我非常震撼，現在高鐵可以點菜，很乾淨，有充電口可以給手機充電，有些小桌子可以吃東西，有清潔袋可以扔垃圾。China Travel說走就走，厲害！」

David提到，以前春運的時候很多人沒有座位，車廂站滿了人，還有人會坐在行李上、坐在地上。2009年，David第一次坐上中國高鐵；那一年，武廣高鐵開通運營，廣州到武漢的行程從11小時縮短至3小時左右。

另外，高鐵的「準時」給許多外國友人留下深刻印象。來自阿根廷的Raul在廣州南沙經營農場已有15年，此刻他正在廣州南站候車，準備乘廣深港高鐵到深圳參加商務會議。「坐高鐵真的很方便，把我們的農場和香港辦公室連接起來，現在只要出示護照，不需要像以前那樣取票。」

作為粵港澳大灣區的核心樞紐，深圳北站在春運期間依然人流如織卻秩序井然。來自美國的紀錄片導演Craig正舉著相機在候車廳穿梭。鐵路與春運是他長期關注的題材，他曾專門拍攝「春運中的蛇皮袋」，從整理行囊的老人、攜家帶口的夫妻、奔赴故鄉的學子身上，讀懂了「回家」二字對中國人的重量。