中國載人登月獲重大突破 夢舟飛船完成逃逸救生試驗

飛船返回艙按程序受控落入指定海域。(新華社)

據中國載人航天工程辦公室消息，11日上午在文昌航天發射場成功組織實施「長征十號」運載火箭系統低空演示驗證，與完成「夢舟」載人飛船（太空 船）系統最大動壓逃逸飛行試驗；太空船成功實施分離逃逸，意味著中國載人月球探測工程研製工作取得重要階段性突破。中國預計2030年前實現首次載人登陸月球。

央視新聞指，此次試驗是繼「長征十號」運載火箭繫留點火、夢舟載人飛船零高度逃逸飛行、攬月著陸器著陸起飛綜合驗證等試驗後，組織實施的又一項研製性飛行試驗。

報導提到，11日上午11時0分，地面試驗指揮中心下達點火指令，火箭七台發動機中的五台同時點火，船箭組合體起飛，飛行約65秒達到最大動壓條件，飛船與火箭實施分離。逃逸塔帶動夢舟飛船快速脫離，順利完成最大動壓逃逸試驗，隨後按預定軌跡落入指定海域。與此同時，火箭一級繼續上升段飛行。飛行約151秒，火箭抵達約105公里高度，發動機熄火，一級開始再入返回流程。

報導指，此次試驗具有新型號火箭、新型號飛船、新發射工位，以及火箭、飛船海上回收新任務等諸多亮點，參加試驗的火箭和飛船均為初樣狀態。其中，火箭採用芯一級單級構型，前期進行兩次繫留點火試驗；飛船返回艙前期，進行了零高度逃逸飛行試驗。

報導提到，相關參試產品均按照可重複使用要求、流程，完成了適應性改造。同時，文昌航天發射場按照「邊建設、邊使用」的策略，克服各種困難，以確保試驗如期實施；另外，著陸場系統也針對飛船返回艙首次海上濺落回收技術難點，開展針對性訓練和演練。

作為一次全系統參與的飛行試驗，本次試驗實現多個「首次」，任務複雜、風險大、難度高。

報導提到，此次試驗是「長征十號」運載火箭首次初樣狀態下的點火飛行，是中國首次飛船最大動壓逃逸試驗，也是中國首次載人飛船返回艙和火箭一級箭體海上濺落，和文昌航天發射場新建發射工位首次執行點火飛行試驗任務。

去年，夢舟飛船完成零高度逃逸試驗，執行此次最大動壓逃逸試驗的飛船據此進行適應性改進。中國載人航天工程新聞發言人季啟明表示，航天員的生命安全至關重要，飛船在上升段的逃逸功能性能是出現火箭飛行故障情況下，保證航天員安全的最重要手段。

同時，此次試驗成功驗證了火箭一級上升段與回收段飛行、飛船最大動壓逃逸與回收的功能性能，驗證工程各系統相關介面的匹配性，為後續載人月球探測任務積累寶貴飛行資料和工程經驗。