「上輩子做很多善事」…小客車西藏撞破護欄卡崖邊 司機無恙

中國新聞組╱北京11日電
西藏林芝市波密縣一輛小客車撞破護欄，懸停在數十米深的懸崖邊緣，場面驚心動魄。(取材自極目新聞)
西藏林芝市波密縣一輛小客車撞破護欄，懸停在數十米深的懸崖邊緣，場面驚心動魄。(取材自極目新聞)

西藏林芝市波密縣境內一段國道日前發生驚險交通事故。一輛小型客車行經318國道前往然烏湖方向時，疑因路面濕滑失控撞破路旁護欄，車頭越過路基，懸停在數十米深的懸崖邊緣，場面驚心動魄。所幸事故未造成人員傷亡，駕駛自行脫困。

極目新聞報導，多名網友8日發布現場影片引發關注，畫面顯示，事發路段正飄著雪花，道路兩旁積雪未消，事故車輛卡在崖邊，車身前傾，下方即為陡峭山谷。距離車輛不遠處豎立著黃色警示牌，標示「事故易發路段」「冰雪路段」等字樣，提醒駕駛人注意行車安全。

目擊者陶先生表示，當天下午3時許，他途經該路段時看到這輛小客車已撞毀護欄並停在崖邊，「下面就是懸崖，有驚無險，我們經過時車上已沒有人」。他形容，現場情況令人捏一把冷汗。

有網友在社交平台留言稱，「車上的人上輩子一定做了很多善事」，形容此次意外可謂劫後餘生。相關影片迅速傳播，不少人關心駕駛安危。

波密縣公安局10日表示，事故未造成人員受傷，事發時車上僅有司機一人，車輛停穩後，駕駛自行下車脫困，隨後由保險公司聯繫吊車將事故車輛吊離現場。車體受損情況亦不嚴重。

警方提醒，冬季高原地區氣溫低、易降雪結冰，部分路段彎急坡陡，駕駛人應提前關注路況資訊，控制車速，保持安全距離，避免因路面濕滑引發意外。此次事故雖無人傷亡，仍為冬季行車安全敲響警鐘。

