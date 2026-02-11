馬上轉好運？ 西安景區推「旋轉真馬」 網轟「虐待動物」

我的頻道

中國新聞組／北京11日電
西安詩經里景區出現「旋轉真馬」。（取材自極目新聞）
西安詩經里景區近日將園內的旋轉木馬改成「旋轉真馬」，六批真馬被固定，圍著軸心反覆轉圈，有遊客認為「挺好玩的，從來沒見過」，但網友質疑虐待動物；為避免爭議，目前景區已決定暫停該項目。

極目新聞報導， 西安詩經里景區的「旋轉真馬」屬於景區「奇幻武俠城」系列主題活動，是300餘場演出和項目之一，由景區與第三方合作推出，於2月6日開放，原計畫持續到3月8日。相關視頻顯示，該遊樂項目的宣傳口號為「旋轉真馬，馬上轉好運」，整體設施由簡陋的鐵架旋轉設備和簡易裝飾棚組成，六匹真馬被固定在鐵架子上，每匹馬之間相隔約1米。

景區工作人員表示，該項目營運至今，並未出現馬匹受驚不受控或傷人的情況。從多名網友發布的視頻可看到，騎乘「旋轉真馬」的遊客中，大人與小孩都有，幾乎每一趟都是滿員，有工作人員在設施內引領、驅動馬匹，整體轉圈速度較慢。

「旋轉真馬」的消息經由媒體報導後引發討論，有網友質疑「虐待動物」、「對馬不好」，但也有人認為馬匹自馴服日起就是從事拉、馱的工作，「馱個人轉圈就是虐待，那偏遠地區和山裡還有馬在幹活算什麼？」

為避免爭議，景區目前已暫停「旋轉真馬」項目。據了解，詩經里景區的開放時間是早上10時到晚上9時半。景區門票價格為29.9元（人民幣，約4.3美元），過年期間沒有漲價，門票費用不包含「旋轉真馬」項目體驗費。

