10元1單 河南女當老人「臨時子女」 訂單排到正月初五

王艷華替遠方子女給留守老人送東西。(取材自民權縣融媒體中心)

河南 90後女子王艷華曾在商丘市民權縣雙塔鎮上幼兒園任教，長期接觸留守老人與兒童，讓她逐漸注意到鎮上許多老人生活上的不便。從去年3、4月起，她開始做起「跑腿」服務，替在外工作的子女為家中父母購買生活用品、送飯菜，甚至幫忙轉達那些子女不好意思開口、卻放在心裡的關心與牽掛。

九派新聞報導，王艷華起初只是單純想幫忙，未收取任何費用，「後來時間久了，老人們的孩子覺得不好意思，非要我定個價格」，王艷華後來把跑腿費定為每單10元，並反覆強調，「我的時間是不收費的，收的是車損費、保養費和電費 ，夠成本就行」。

真正投入後，王艷華才發現這項服務的需求遠比自己想像中迫切。近一年裡，她已服務數百個家庭，發現留守老人最普遍、卻也最容易被忽視的需求，就是陪伴，「他們嘴上不說，但心裡都盼著孩子能在身邊」。

今年是王艷華從事跑腿服務後迎來的第一個農曆新年，今年她選擇不休息，即便有委託人客氣說「有時間再送也行」，她仍希望盡快把年貨和心意送到老人手中。

隨著年關臨近，她的工作量明顯增加，「以前還能有忙有閒，現在是每天都在跑。」不少子女提前十多天就開始聯繫她幫忙，訂單已排到正月初五。

報導指出，委託王艷華的，多是因工作無法返鄉的子女，也有遠嫁他鄉、心繫父母的女兒。跑腿範圍除了雙塔鎮，還延伸至周邊鄉鎮及蘭考縣、杞縣等地，最遠的一單距離達七、八十公里。

在鄉鎮範圍內，她仍按每單10元收費，距離更遠的，則按公里加收幾毛錢，「夠車費就行」，她的電動汽車購置不到一年，行駛里程已超過2萬5000公里。王艷華這一年幾乎每天都在路上，她形容自己是留守老人的「臨時女兒」，「每天忙著替別人盡孝心」。

報導稱，高強度的工作也為王艷華帶來不小壓力，因為除了跑腿，她還要照顧三個孩子，兼顧自媒體運營，最近，她每天僅睡四小時，「身體有點吃不消，整個人都是迷迷糊糊的」。

她坦言，曾在孩子發燒時，一邊抱著孩子，一邊外出買東西。長時間的透支，讓她開始考慮找幫手分擔，但並不順利，「有人覺得不賺錢，幹幾天就走了」。

儘管如此，她仍堅持一個人跑。隨著外界關注度提升，家人和身邊人的態度也逐漸轉變。「看到這麼多人需要我，家人也覺得這件事有意義，現在很支持我」。

王艷華說，未來仍希望能找到合適的搭檔。她認為，跑腿看似簡單，卻需要細心、愛心、耐心與責任心，還要能承受付出與回報不對等的現實。眼下，她最迫切的願望只有一個——好好睡一覺。