中乘客曬列車高級軟臥 「移動式酒店」票價是硬臥3倍

中國新聞組／北京9日電
高級軟臥房間內部。（視頻截圖）
不少返鄉的旅客近日曬出自己乘坐的高級軟臥，表示非常舒適。極目新聞報導，高級軟臥車票價格是硬臥的大概3倍。中國鐵路客戶服務中心（12306）工作人員表示，高級軟臥內有兩個鋪位，有的會配有單獨衛生間，具體票價以鐵路客戶服務中心軟件為準。

「買個軟臥已經夠奢侈，看到高級軟臥，進去坐了下。」，網友發布的視頻中，臥鋪房間內為木質牆板，一側有上下兩個鋪位，中間窗戶下面是小桌板，另一側是一個單人沙發和獨立衛生間。另有乘坐高級軟臥的網友稱，房間內除了床鋪和沙發，還有衣櫃和衣架，甚至還有保險箱。

據報導，鐵路系統超600萬粉絲自媒體「影老板」此前發布的視頻介紹，高級軟臥被稱為「高包」。「高包」內的床鋪比硬臥要寬不少，還可以透過呼叫器呼叫服務；獨立洗手間內，除馬桶外，還提供香皂、洗手液、毛巾、牙膏牙刷等用品。「影老板」稱，高級軟臥就是「移動式酒店」。

視頻的評論區中，有網友稱高級軟臥票價格高，一般不會坐；還有網友稱多年前就已經有車次設置了高級軟臥，並不是什麼稀奇事。

報導指出，「鐵路12306」軟件中，高級軟臥顯示為「高軟」，有高級軟臥的車次不多，大多會出現在Z字頭的車次。從票價來看，如從太原南到北京西的Z56次列車，高級軟臥下鋪389元（人民幣，下同，約56美元），上鋪372元，接近普通硬臥133元價格的3倍。

另外，除高級軟臥外，還有高級動臥，價格是動車二等座的2到3倍。

據報導，中國鐵路客戶服務中心（12306）工作人員表示，高級軟臥一般是上下鋪兩張床，還有一張小沙發。一張票是一個床位的價格，如果只買一張票，高級軟臥也有可能跟其他旅客混住在一起。如果同時購買兩張票，系統會優先分配在一間。一般情況下，同一個車廂應該都是高級軟臥。

