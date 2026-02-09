兄弟倆自駕回安徽老家 1失誤開到300公里外的同名鄉鎮

我的頻道

中國新聞組／即時報導
邢先生發視頻稱，自己與哥哥返鄉走錯路大烏龍。（視頻截圖）
浙江台州一對邢氏兄弟打算返鄉過年，卻發生烏龍經歷，因導航誤選同名地點，兩人原本要回安徽阜陽阜南縣朱寨鎮，卻一路開到了300多公里外的江蘇徐州沛縣朱寨鎮，讓不少網友哭笑不得。

極目新聞報導，邢先生稱，自己和哥哥都在浙江台州工作，2月7日晚9時許，他們打開導航，計畫從台州出發回安徽阜陽老家過年。上半程由邢先生駕車，後半程則由哥哥駕車，兩兄弟一路聊得開心，時間過得也快。

8日天色剛剛亮，導航軟件顯示離「家」還有幾公里路，邢先生卻看到了寫有沛縣的路牌。「沛縣那麼遠，我們家這裡怎麼會有沛縣的東西？」邢先生心生疑慮，他這才恍然發現，兩人開車到了江蘇徐州沛縣的朱寨鎮，而不是自己的老家安徽阜陽阜南縣朱寨鎮。

▲ 影片來源：Youtube平台＠@robinantonov4491（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

「換了個新手機，導航時直接輸朱寨鎮，直接就點了第一個，結果就到了另一個朱寨鎮。」邢先生的哥哥表示，從浙江台州到兩個朱寨鎮的距離和時間都差不多，所以當時並沒有太仔細確認，「有點尷尬，自駕回家這麼多年，第一次走錯」。

從江蘇朱寨鎮到安徽朱寨鎮有300多公里，近4個小時的車程，8日下午他們終於到了家。

