拍片宣傳觀光墜馬身亡 新疆縣長賀嬌龍被追授「優秀共產黨員」

記者賴錦宏／即時報導
圖為新疆昭蘇縣副縣長賀嬌龍去年底在昭蘇縣天馬旅遊文化園策馬雪原，拍片為家鄉宣傳。（新華社）
圖為新疆昭蘇縣副縣長賀嬌龍去年底在昭蘇縣天馬旅遊文化園策馬雪原，拍片為家鄉宣傳。（新華社）

新疆日報客戶端2月9日消息，中共新疆維吾爾自治區委員會1月31日通報，追授墜馬死亡的新疆昭蘇縣副縣長賀嬌龍「新疆維吾爾自治區優秀共產黨員」稱號。

賀嬌龍上個月11日在博樂市開展農產品電商銷售活動前期拍攝時意外墜馬，經全力搶救無效，於1月14日不幸離世，年僅46歲。

報導稱，為了破解昭蘇文旅和農業發展質優效不優的問題，賀嬌龍主動請纓註冊抖音帳號，竭盡心力推動網絡流量變為宣傳能量、成為民生增量，常常一天工作十幾個小時，多次拍宣傳片受傷仍初心不改，一年多時間就使昭蘇遊客接待量、旅遊綜合收入分別增長30%、25%，極大助力「天馬故鄉、大美伊犁」馳名全國。

賀嬌龍到自治區農產品品牌建設與產銷服務中心工作後，同事們形容她像上緊了發條的「拚命三郎」，帶着助農團隊馬不停蹄地奔忙在天山南北的田間地頭、景區廠房，將「新疆是個好地方」「品味新疆好產品」名片推廣至全國，直至生命的最後時刻還在為之拚搏。

在賀嬌龍的努力下，新疆239個農業區域公用品牌化零為整，形成十大產品矩陣，影響力指數位列中國區域農業形象品牌第三位，人民幣累計帶動農產品銷售超過500億元人民幣。

報導盛讚賀嬌龍不謀私利、一心為公的模範。堅守共產黨人本色，牢記公職人員身分，秉持流量為民追求，堅持每一場直播都是公益性質，開展助農直播500餘場，帶動了農牧民增收，通過幫助涉農企業電商改革推動解決2萬餘人就業問題；牽頭成立公益站，將愛心人士捐贈和平台獎勵、被動收益等收入集中管理，專門用於支援災區建設、幫扶困難群眾、改善鄉村基礎設施，累計開展慈善活動55次、聯合愛心人士捐款捐物人民幣1,110.6萬元。

新疆日報指出，賀嬌龍把一生獻給了興邊富民事業、獻給了家鄉人民，以實際行動詮釋了「出於公心、向著民心」的錚錚諾言，事跡感人至深、精神催人奮進。為表彰先進、弘揚正氣，激勵全區廣大黨員幹部在鑄牢中華民族共同體意識、建設社會主義現代化新疆新征程中鼓足幹勁、乘勢而進，自治區黨委決定，追授賀嬌龍同志「新疆維吾爾自治區優秀共產黨員」稱號。

新疆 共產黨 維吾爾

