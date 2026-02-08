中AI大模型 3秒預測南海3天海況 打破歐美數據壟斷

我的頻道

中國新聞組／香港8日電
由中國科學院南海海洋研究所與中國石油大學（華東）聯合研發的「飛魚-1.0」大模型，7日在廣州發布。圖為2025中國海洋裝備博覽會。(新華社資料照片)
由中國科學院南海海洋研究所與中國石油大學（華東）聯合研發的「飛魚-1.0」大模型，7日在廣州發布。圖為2025中國海洋裝備博覽會。(新華社資料照片)

中國國產AI海洋大模型7日亮相廣州，可以三秒預測南海三天海況，打破歐美數據壟斷。這個由中國科學院南海海洋研究所與中國石油大學（華東）聯合研發的「飛魚-1.0」大模型，7日在廣州發布。這是全球首個面向南海區域的「海─氣雙向耦合」智能大模型，可運用於南海氣象、科研、生態等領域的智能化預報。

香港大公報報導，該模型訓練所用核心數據採用中國科學院南海海洋研究所自主研製的高分辨率南海再分析數據集REDOS 2.0，打破國內海洋大模型長期高度依賴歐美再分析數據的局面。與歐美模型相比，「飛魚-1.0」在預測精度與推理速度上均有顯著提升，僅需三年歷史數據即可完成訓練，在國產化單機環境下完成三天預報僅需三秒。

南海海洋環境的精準預報一直是國際難題。作為全球首個面向南海海洋環境預報的海─氣雙向耦合大模型，「飛魚-1.0」其名稱源於「山海經」，寓意該模型能高效跨越大氣和海洋的界限，突破傳統系統的預報局限，有望實現颱風快速預報。

中國科學院南海海洋研究所相關負責人表示，該模型通過融合物理機制與人工智能技術，可為南海海上作業、航行安全及國家海洋戰略提供快速精準的智能預報支持，標誌着中國在區域海洋環境預報領域實現了核心數據自主與技術創新發展。

據報導，「飛魚-1.0」大模型在海水溫度、鹽度及海流等海洋核心預報要素上，已顯著優於歐美兩套主流數值系統（GLORYS12與HYCOM）以及部分海洋預報大模型，其中海洋上層500米溫度和鹽度3天的平均預報誤差分別減少13%和12%。同時，該模型具備對從「大尺度到中尺度、再到亞中尺度」海洋動力過程的全能譜刻畫能力，尤其是對公里級的亞中尺度過程，能較準確地刻畫南海北部的內波振幅、相位和傳播速度等特徵，極大地提升了當前AI海洋大模型對海洋多尺度過程的精細化刻畫能力。

「『飛魚-1.0』大模型在預測精度、空間刻畫、數據能效及運算時效四個維度均實現了系統性優化。」中國科學院南海海洋研究所相關負責人指出，該模型可為中國在複雜海況下的精準研判、防災減災及戰略安全保障提供了更堅實的技術保障。

目前，「飛魚-1.0」大模型的預報產品已在自然資源部南海預報減災中心等相關業務與用戶單位開展試用。

