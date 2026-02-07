我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

20萬到40餘萬元 河南老君山景區年終獎 員工：汗水拚來的

中國新聞組／北京7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
河南老君山景區發年終獎，金額從20萬到40餘萬元不等，員工稱，這錢都是用汗水拚來的。（取材自海峽網）
河南老君山景區發年終獎，金額從20萬到40餘萬元不等，員工稱，這錢都是用汗水拚來的。（取材自海峽網）

一段河南老君山景區年終總結表彰大會的視頻，近日在網絡上廣泛傳播。視頻中，員工依次上台領獎，手捧的獎金牌金額從20萬到40餘萬元（人民幣，下同，約2.8萬至5.7萬美元）不等，其中有人獲得營銷獎金45萬元，也有人獲短視頻推廣獎37萬元，網友熱烈討論，有人留言調侃：「這裡面也有我貢獻的一張門票錢。」

海峽網報導，老君山景區工作人員潘苗透過個人社交平台發布視頻，回應網友的「羨慕」，她表示：「真正了解我們工作的人都知道，這些獎金都是大家用汗水一點一滴拚出來的。」

潘苗在視頻中透露，表彰大會當天早晨6時50分就已開始，而這樣的「早起」對景區員工來說已是常態。每逢節假日、暑假等客流高峰，大家經常「早出晚歸，甚至更早就到崗」。

據報導，潘苗細數了老君山員工的日常：全年無休，從早6時到晚10時持續工作；半夜頂寒風上山實施救援；白天運營服務，夜間加班檢修設施；每日登山往返兩趟不覺疲倦；天未亮就開始清掃積雪和垃圾；在諮詢台坐一整天耐心解答遊客疑問；提著醫藥箱漫山奔走進行緊急救護……「這就是老君山人——自加壓力、自強不息、甘於奉獻、敬業擔當。」

潘苗也坦言，景區目前仍面臨持續挑戰：「在激烈的市場競爭中如何保持熱度？如何通過創新提升吸引力？又如何紮實做好服務，不辜負遊客的信任？」

報導指出，隨著春節客流高峰臨近，潘苗表示，許多員工已提前安排好家中事務，「放下後顧之憂，決定春節期間堅守崗位，放棄與家人團圓」。她透露，不少同事已經「記不清有多少年沒好好走親戚了」。視頻最後，她為團隊鼓勁：「獎金發了，動力足了，但我們絕不能鬆懈。2026年，整裝再出發，繼續奮鬥」。

公開資料顯示，老君山位於河南省洛陽市欒川縣，是秦嶺余脈八百裡伏牛山的主峰，最高海拔約2200米。2019年，老君山因雪景迅速走紅，「遠赴人間驚鴻宴，老君山上吃泡麵」成為網絡熱梗。雪後金頂雲海、銀裝素裡的景色，使這裡一躍成為全國知名的冬季旅遊勝地，從傳統山水景區搖身一變「網紅第一山」。

河南老君山景區發年終獎，金額從20萬到40餘萬元不等，員工稱，這錢都是用汗水拚來...
河南老君山景區發年終獎，金額從20萬到40餘萬元不等，員工稱，這錢都是用汗水拚來的。（取材自海峽網）

河南 春節 泡麵

上一則

客廳變科幻實驗室 長沙博主為兒打造「機器人玩具」毛寧點讚

下一則

擺脫對美依賴…加拿大攻電動車 找中國當夥伴

延伸閱讀

「河南礦山」 App是假的…河南最愛發錢企業遭假冒 公司發聲了

「河南礦山」 App是假的…河南最愛發錢企業遭假冒 公司發聲了
獼猴在河南雲台山景區泡溫泉 遊客拍下：進化得剛剛好

獼猴在河南雲台山景區泡溫泉 遊客拍下：進化得剛剛好
身高門檻190以上 江蘇徐州景區招聘「項羽」竟找不到人

身高門檻190以上 江蘇徐州景區招聘「項羽」竟找不到人
河南老農民圓夢登上長城 激動落淚：跟吳承言畫裡的一樣

河南老農民圓夢登上長城 激動落淚：跟吳承言畫裡的一樣

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買