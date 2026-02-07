20萬到40餘萬元 河南老君山景區年終獎 員工：汗水拚來的

河南老君山景區發年終獎，金額從20萬到40餘萬元不等，員工稱，這錢都是用汗水拚來的。（取材自海峽網）

一段河南 老君山景區年終總結表彰大會的視頻，近日在網絡上廣泛傳播。視頻中，員工依次上台領獎，手捧的獎金牌金額從20萬到40餘萬元（人民幣，下同，約2.8萬至5.7萬美元）不等，其中有人獲得營銷獎金45萬元，也有人獲短視頻推廣獎37萬元，網友熱烈討論，有人留言調侃：「這裡面也有我貢獻的一張門票錢。」

海峽網報導，老君山景區工作人員潘苗透過個人社交平台發布視頻，回應網友的「羨慕」，她表示：「真正了解我們工作的人都知道，這些獎金都是大家用汗水一點一滴拚出來的。」

潘苗在視頻中透露，表彰大會當天早晨6時50分就已開始，而這樣的「早起」對景區員工來說已是常態。每逢節假日、暑假等客流高峰，大家經常「早出晚歸，甚至更早就到崗」。

據報導，潘苗細數了老君山員工的日常：全年無休，從早6時到晚10時持續工作；半夜頂寒風上山實施救援；白天運營服務，夜間加班檢修設施；每日登山往返兩趟不覺疲倦；天未亮就開始清掃積雪和垃圾；在諮詢台坐一整天耐心解答遊客疑問；提著醫藥箱漫山奔走進行緊急救護……「這就是老君山人——自加壓力、自強不息、甘於奉獻、敬業擔當。」

潘苗也坦言，景區目前仍面臨持續挑戰：「在激烈的市場競爭中如何保持熱度？如何通過創新提升吸引力？又如何紮實做好服務，不辜負遊客的信任？」

報導指出，隨著春節 客流高峰臨近，潘苗表示，許多員工已提前安排好家中事務，「放下後顧之憂，決定春節期間堅守崗位，放棄與家人團圓」。她透露，不少同事已經「記不清有多少年沒好好走親戚了」。視頻最後，她為團隊鼓勁：「獎金發了，動力足了，但我們絕不能鬆懈。2026年，整裝再出發，繼續奮鬥」。