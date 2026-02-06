我的頻道

紐約新春年味活動 花車遊行、舞龍舞獅…還能體驗包餃子、剪紙

川普關稅壓力波及安保協商？南韓高官:美方有意「掛鉤」處理

「堪比大熊貓」世界僅存野生馬種 北京動物園有一匹徵婚中

中國新聞組／北京6日電
北京動物園的普氏野馬正在曬太陽。(取材自新京報)
馬年即將到來，不久前，「2026年春節聯歡晚會」吉祥物形象發布，其中「騁騁」的設計原型是普氏野馬。普氏野馬是世界上現存的唯一野生馬種，也是國家一級重點保護野生動物、全球瀕危大型野生動物，珍稀程度堪比大熊貓。而在北京動物園，就有一匹長相憨厚、正值壯年的普氏野馬。

新京報報導，這隻普氏野馬編號為2009-1，2009是牠的出生年份，1則代表牠是當年出生的第一匹公馬。2009-1個頭不高，長相平平無奇，似馬非馬、似驢非驢。談及和其他家馬外形上的區別，牠的飼養員王禕用幾句話概括其特點——腦袋大、脖子粗、身材短、背脊上有一條黑鬃。「家馬經過馴化和基因優化後，腰身更長，便於騎乘和馱物。而野馬身材短，更適於奔跑，其身體容易積蓄能量，生成脂肪，以便在冬季抗寒。」

從獸舍的「高規格」不難猜出牠的獨特地位；帶有兩間運動場的大獸舍，院中央有棵高大梧桐樹，夏天灑下一大片陰涼供普氏野馬休息。

談及普氏野馬的珍貴，北京林業大學教授、IUCN（世界自然保護聯盟）物種生存委員會馬科專家組成員胡德夫說，歷史上，普氏野馬曾廣泛分布於中亞的草原和荒漠地帶，包括中國的新疆甘肅、內蒙古。20世紀70年代，中國宣布國內普氏野馬野外絕跡，海外僅剩不到1000匹。

1985年，中國啟動實施「野馬返鄉」計畫，從國外分批次引回普氏野馬，並在新疆和甘肅建立繁育基地，為野化放歸奠定種源基礎。截至2024年底，中國普氏野馬種群數量已突破900匹。

2009年，2009-1在北京動物園十三陵動物繁育基地出生；牠的父母是從國外引入，此後未再生育並相繼離世。2011年，2歲的2009-1從昌平來到北京動物園。如今，17歲的牠正值壯年，飼養員們開始為牠的婚事著急。

「現在的牠有點孤獨，只能和隔壁的亞洲野驢隔著柵欄踢踢門，以示挑釁；如果各地動物園有合適的普氏野馬母馬，業務部門正在積極尋求合作繁育。」王禕說。

除了豪華獸舍，北京動物園還可以為母馬提供豐厚的物資保障，包括新鮮的草料和白薯等美食。2009-1每日的餐飲很豐盛，冬天有乾苜蓿、胡蘿蔔、白薯和南瓜，夏天則會換成新鮮的苜蓿，還有顆粒飼料作為「零嘴兒」。王禕稱，「目前，我們正抓緊尋找和2009-1親緣關係較遠的母馬合作繁育，希望遊客們未來在動物園一直能看到普氏野馬。」

