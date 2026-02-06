「瘋狂小楊哥」拚翻身 包下頂流網紅「無語哥」全球運營權

瘋狂小楊哥（右）與無語哥合作是否能達到「強強聯手」效應引發關注。（取材自微博）

美股上市公司Rich Sparkle近日宣布收購Step Distinctive經營直播帶貨業務，由全球第二大網紅「無語哥」持股49%，安徽小黑羊網絡科技有限公司持股13%。後者由合肥領頭羊文化傳媒有限公司全資持股，最終受益人是張慶楊、張開楊，就是因塌房而沉寂許久的中國著名雙胞胎網紅兄弟「瘋狂小楊哥」。小楊哥和無語哥聯手，預計將構建一個全球近8億粉絲、年銷售額至少40億美元（約合人民幣277.6億元）的超級流量矩陣。

據鳳凰網、藍鯨新聞報導，公開信息顯示，無語哥靠發布無聲反應類視頻走紅，在TikTok上的粉絲量超過1.6億，是平台粉絲量最多的創作者，也是YouTube訂閱數僅次於MrBeast（野獸先生）的全球第二大網紅。

據Rich Sparkle提供給媒體的文稿，伴隨該收購完成，安徽小黑羊（即三隻羊關聯公司）將成為其戰略股東及核心運營合作夥伴。在未來36個月內，安徽小黑羊將擁有無語哥在全球範圍內的獨家全鏈運營權，包括：直播與短視頻電商策畫、Tiltok商店運營、跨境供應鏈 協調、售後服務、AI數字人商業開發等。

Rich Sparkle表示，無語哥全網粉絲量累計達3.6億、三隻羊全網粉絲量近4億，公司將由此構建起一個覆蓋全球近8億粉絲的超級流量矩陣。該公司預期，有望達到40億美元以上的年銷售額。交易後公司將繼續由無語哥領導。

有中國「抖音 一哥」之稱的「三隻羊」集團負責人「瘋狂小楊哥」2024年9月深陷塌房風波，主要因帶貨的「香港 美誠月餅」被質疑虛假宣傳，加上涉嫌外遇醜聞致口碑崩塌、直播間停播，遭消費者要求退賠，甚至面臨監管介入，引發巨大輿論爭議。

今年1月12日，擁有超過900萬粉絲的三隻羊網絡官方抖音號正式復播，但當天直播持續了4個小時，銷售額僅10萬到25萬元。而官方大號復播還不到一個月，三隻羊集團旗下頭部主播卓士琳、七老板近日先後發聲明確認與三隻羊解除合作關係。有業界人士認為，這無疑宣告瘋狂小楊哥很難再有在國內全面復出的機會，如今他轉戰海下「包下」無語哥的全球運營權，似乎是欲經由出海尋求「翻身」。