我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FBI逮捕2012年美駐利比亞班加西領事館攻擊案主嫌

移民執法釀民眾受傷或財物損失 提告聯邦求償極難勝訴

廣東6歲女童網上炫耀「假期很閒」 網友投餵寒假作業堆成山

中國新聞組／廣州6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
女童無奈地坐在大批網友快遞來的各種寒假作業堆裡。（取材自極目新聞）
女童無奈地坐在大批網友快遞來的各種寒假作業堆裡。（取材自極目新聞）

廣東清遠一名6歲女童近日在短視頻平台上「炫耀」她的假期生活過得「很閒」，還以諸如「哦，你買的外賣，又長胖了幾斤」等童言童語調侃網友，讓許多每天忙著工作的網友們聽了直呼「太扎心了，必須給她找點事做」，於是不約而同對她「報復式投餵」，源源不斷採買各種寒假作業用快遞寄給她，女童短短幾天內收到堆成小山的寒假作業、試卷、練習冊，甚至還有各種戒尺，讓她直呼「拆也拆不完，做也做不完」。

據極目新聞報導，家人為女童註冊的視頻帳號顯示，近一年多以來，她多數視頻都是側臉趴在桌子上，對著鏡頭喊話：「我都已經開始放假了，很閒的那種假，你有什麽困難，記得一定要給我說，我看一下能不能給你幫個倒忙」，「有的人買了黃金賺瘋了，有的人買了白銀也賺瘋了。你大聲地告訴我，你買了什麽。哦，你買的外賣，又長胖了幾斤」等等。

前不久，這些視頻被網友注意到，他們說句句直插心窩。有人找到了女童爸媽經營的服裝店地址，開始給她寄寒假作業、試卷和練習冊，愈來愈多的網友開始效仿，甚至還有人寄來各種各樣的戒尺。視頻顯示，身穿不同制服的快遞員小哥一趟又一趟地送來包裹，店裡的快遞堆成了小山。女童苦著臉表示，拆快遞已經拆麻了：「拆也拆不完，做也做不完」。

女童無奈地坐在大批網友快遞來的各種寒假作業堆裡。（取材自極目新聞）
女童無奈地坐在大批網友快遞來的各種寒假作業堆裡。（取材自極目新聞）

一名福建網友說，他網購「口算天天練10000題」和練字帖寄給女童；一名湖北網友表示，他給女童寄了一套一年級下冊的黃岡密卷，「小閨女天天太可愛了，太快樂了，必須得安排點事給她做」。一名山東的網友稱，他是前幾日在網上刷到女童的視頻，「（她的話）太扎心，我被扎個透心涼，然後就找地址直接買了三本寒假作業寄了過去」。甚至有網友表示，不但要給女童郵寄試卷，還要「投餵」她的哥哥。

女童的媽媽許女士表示，女兒今年6歲，讀小學一年級，網友們寄來的試卷不僅涵蓋了語數外各科，還涵蓋了各個年級，「也有寄吃的、玩的，還有各地特產，把年貨都給她備齊了」。關於這些作業，家長會每天安排孩子做一點，「後期會進行整理，看孩子同學有沒有需要的」。

店面地址是如何被網友發現的？女童的爸爸表示，可能是有一期視頻裡的快遞包裹上顯示了店面地址，被細心的網友給看到了，「這一周尤其這兩天，每天都會收到不少包裹，孩子的視頻說話太扎心了，所以網友要『報復』她一下」。

上一則

馬年「現實版小馬寶莉」火了 中商家稱矮腳馬銷量漲7成

下一則

川普支持高市早苗 北京：不評論日本內政

延伸閱讀

血親100元、旁親50元... 廣東「紅包等級表」瘋傳

血親100元、旁親50元... 廣東「紅包等級表」瘋傳
寶媽遞火腿腸 示意6歲娃投餵可可西里野狼 身分被扒出

寶媽遞火腿腸 示意6歲娃投餵可可西里野狼 身分被扒出
違反最低時薪 紐約市府向3外賣平台討回519.5萬元

違反最低時薪 紐約市府向3外賣平台討回519.5萬元
鄭州打擊「幽靈外賣」 開放騎手拍照舉報 網：盼普及全國

鄭州打擊「幽靈外賣」 開放騎手拍照舉報 網：盼普及全國

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
駕車時的七大壞習慣 你也有只是沒察覺

駕車時的七大壞習慣 你也有只是沒察覺
1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要

1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要
好市多這款年貨小蛋糕香而不甜 深得華人心

好市多這款年貨小蛋糕香而不甜 深得華人心