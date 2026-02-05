他砸窗從火燒車救3人 申請見義勇為被駁回：救援是義務

雲南一男子從起火車中拽出三人，網友建議嘉獎。(取材自瀟湘晨報)

去年3月，雲南發生大貨車與新能源小客車相撞一死三傷車禍，一名男子不顧火燒車危險，砸窗救出小客車後座三人。這段現場視頻近日由當時救人的王姓男子發在網路上，他稱救人時雙手三度燒傷至今未癒，不少網友看了相當感動，呼籲為這名男子申請見義勇為。不過這段「佳話」近日大反轉，當地官方表示，王男是事故主要責任方，救援是義務，已駁回其見義勇為申請。

紅星新聞報導，本月4日，雲南貨車司機王男在社交平台上傳一段視頻，內容是一輛白色小轎車打滑跌入路邊溝渠著火，後方貨車司機砸開後排車窗救出三人，引發網友關注，部分網友為貨車司機見義勇為點讚。

但雲南硯山縣交警部門出具交通事故認定書指出，2025年3月19日11時59分許，王男駕駛重型半掛牽引車牽引重型低平板半掛車列車組，在路口倒車時車輛右後側與由戴姓駕駛的小型轎車（載周某某、劉某某，楊某某、韋某某）右前部碰撞，造成小轎車駛出路面後起火燃燒，造成周某某被燒死，劉某某、楊某某、韋某某三人燒傷。

交警部門認定，當事人王男駕駛機動車在交叉路口倒車，未按操作規範，違反相關法律法規，是造成此次道路交通事故的主要原因。當事人戴某某雨天超過限速標誌標明的最高時速行駛違反法律規定，是造成此次事故的次要原因。

雲南一男子從起火車中拽出三人，網友建議嘉獎。(取材自大河報)

據報導，當天發生碰撞後，王男稱自己迅速下車砸開後排車窗救人，但副駕駛的乘客未能獲救，自己雙手則嚴重燒傷，駕駛證被交警部門扣留，連續好幾個月無法從事貨運業務，重活都幹不了。事發後，他嘗試去向硯山縣有關部門申請「見義勇為」，但最終沒有通過；文山州相關部門工作人員表示，「他和小車之間發生了交通事故，他是過錯方，他倒車導致這個車發生事故」，按照有關規定不能評定見義勇為。

事發後已一年，王男始終沒有對外界提起過此事，為何在2月4日當天將事發時的監控視頻對外公布？王男表示，「唉，也就昨天晚上我不曉得哪根筋打通了（就發了），之前都沒想過會有那麼多人在關注」。

部分網友質疑為何白色小轎車的後排車門未能打開，涉事白色小轎車品牌方東風奕派5日發布聲明稱，調查認定，這次事故是車輛與貨車高速碰撞後引發，與系統無關。