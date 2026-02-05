廈門燈會大熊貓「烈焰紅唇」真雷人 主辦方：是吐舌賣萌

有遊客稱被廈門園博苑燈會大熊貓燈飾造型雷到。（取材自上游新聞／受訪人供圖）

廈門園林博覽苑（簡稱「廈門園博苑」）近日舉辦燈會，有遊客在網上發帖稱，看了燈會上兩隻大熊貓 造型燈飾，感覺「被雷倒了」，並形容「亮瞎雙眼」。該帖引發網友熱議，有人表示熊貓燈飾看起來「烈焰紅唇」，略顯「醜萌」；也有網友認為其造型頗具賽博朋克風格，很有辨識度。園區則回應稱，那是微笑吐舌賣萌的的「團團」、「圓圓」。

據上游新聞報導，網傳圖片顯示，該組燈飾共有兩個大熊貓形象，嘴巴均微微張開，露出舌頭，遠觀確有「烈焰紅唇」之感。發帖人表示，自己於2月2日晚前往廈門園博苑觀燈時看到這組熊貓燈飾，認為設計有些「醜」。

據廈門園博苑官方微信 介紹，園博苑二期燈會由廈門文旅集團投資布展，為收費項目。燈會共設「九大主題、31組燈景」，包含特大型、大型、中型及小型燈組，是「2026年福建規模最大、影響力最廣的夜遊光影盛會」。

廈門園林博覽苑遊客服務中心工作人員表示，園博苑燈會分為兩期，一期免費、二期收費，每日下午4點開園、5點半亮燈。二期燈會於1月31日開幕，由自貢華采堂團隊設計製作。遊客提及的熊貓燈組位於「兩岸情長」主題區，以熊貓「團團」、「圓圓」為原型，寓意兩岸心手相連、共盼團圓。

工作人員表示，該組彩燈採用幻彩亞克力材料製作，運用心形剪紙塑造工藝，實現彩燈產品工藝革新，因此並非傳統熊貓黑白配色。而所謂「紅唇」實為熊貓微張的嘴中露出的舌頭及口腔部分。由於舌頭本身呈紅色，遠觀時容易形成「紅唇」的視覺效果，實際上這是燈組呈現的熊貓微笑時自然露出舌頭的可愛形象，並非刻意設計的紅唇。