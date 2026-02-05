我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

先把話說清楚 川習通話後都提台灣 分析：北京正為川習會鋪陳

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

廈門燈會大熊貓「烈焰紅唇」真雷人 主辦方：是吐舌賣萌

中國新聞組／廣州5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
有遊客稱被廈門園博苑燈會大熊貓燈飾造型雷到。（取材自上游新聞／受訪人供圖）
有遊客稱被廈門園博苑燈會大熊貓燈飾造型雷到。（取材自上游新聞／受訪人供圖）

廈門園林博覽苑（簡稱「廈門園博苑」）近日舉辦燈會，有遊客在網上發帖稱，看了燈會上兩隻大熊貓造型燈飾，感覺「被雷倒了」，並形容「亮瞎雙眼」。該帖引發網友熱議，有人表示熊貓燈飾看起來「烈焰紅唇」，略顯「醜萌」；也有網友認為其造型頗具賽博朋克風格，很有辨識度。園區則回應稱，那是微笑吐舌賣萌的的「團團」、「圓圓」。

據上游新聞報導，網傳圖片顯示，該組燈飾共有兩個大熊貓形象，嘴巴均微微張開，露出舌頭，遠觀確有「烈焰紅唇」之感。發帖人表示，自己於2月2日晚前往廈門園博苑觀燈時看到這組熊貓燈飾，認為設計有些「醜」。

據廈門園博苑官方微信介紹，園博苑二期燈會由廈門文旅集團投資布展，為收費項目。燈會共設「九大主題、31組燈景」，包含特大型、大型、中型及小型燈組，是「2026年福建規模最大、影響力最廣的夜遊光影盛會」。

廈門園林博覽苑遊客服務中心工作人員表示，園博苑燈會分為兩期，一期免費、二期收費，每日下午4點開園、5點半亮燈。二期燈會於1月31日開幕，由自貢華采堂團隊設計製作。遊客提及的熊貓燈組位於「兩岸情長」主題區，以熊貓「團團」、「圓圓」為原型，寓意兩岸心手相連、共盼團圓。

工作人員表示，該組彩燈採用幻彩亞克力材料製作，運用心形剪紙塑造工藝，實現彩燈產品工藝革新，因此並非傳統熊貓黑白配色。而所謂「紅唇」實為熊貓微張的嘴中露出的舌頭及口腔部分。由於舌頭本身呈紅色，遠觀時容易形成「紅唇」的視覺效果，實際上這是燈組呈現的熊貓微笑時自然露出舌頭的可愛形象，並非刻意設計的紅唇。

大熊貓 微信

上一則

妙齡女被51歲男按摩師襲臀、摸下體 店家的補償讓她崩潰

下一則

「哈利波特」馬爾福火成中國馬年吉祥物 意外釣出本尊回應

延伸閱讀

西餐食譜少見 竹筍營養豐易栽種 健康益處堪比超級食物

西餐食譜少見 竹筍營養豐易栽種 健康益處堪比超級食物
又見大熊貓、體會阿里雲智能 米蘭冬奧村再吹中國風

又見大熊貓、體會阿里雲智能 米蘭冬奧村再吹中國風
黑白集／兩岸若無互惠 台恐入無熊貓時代

黑白集／兩岸若無互惠 台恐入無熊貓時代
日本沒大熊貓了 最後一對已回到四川、入住雅安基地

日本沒大熊貓了 最後一對已回到四川、入住雅安基地

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象