亞洲盃乒賽／不滿觀眾大喊 王楚欽罕見怒飆「閉嘴吧」

中國新聞組／北京5日電
王楚欽（右）在亞洲盃男單小組循環賽第一輪比賽中，以3：0戰勝印度選手阿卡什帕爾，取得開門紅。 （中新社）
王楚欽（右）在亞洲盃男單小組循環賽第一輪比賽中，以3：0戰勝印度選手阿卡什帕爾，取得開門紅。 （中新社）

日前在亞洲盃乒乓球賽男單小組循環賽第一輪比賽中，觀眾席有觀眾大喊影響比賽，中國選手王楚欽罕見發火要求「閉嘴吧」，新聞衝上熱搜，網友也紛紛力挺，「在那場合大喊大叫，讓運動員和觀眾很是厭煩」；最終，王楚欽以3：0戰勝印度選手阿卡什帕爾。賽後訪談時，王楚欽表示自己的傷勢恢復得很好，希望透過比賽進程慢慢找到感覺。

綜合媒體報導，時隔一個多月再次登上賽場的王楚欽以11：3、11：9、11：5橫掃印度選手阿卡什帕爾； 「第一場球給自己的心理預期是盡可能贏下比賽。」王楚欽表示，自己沒想過要怎樣發揮，「（贏下比賽）是一個更實際的要求」。

「沒打之前很緊張，在賽場上有一些生疏的感覺，今天對於對手有一定的了解，賽前看了他的比賽視頻，自己整體發揮正常」。

從去年12月WTT年終總決賽退賽後，王楚欽只參加乒超總決賽一站賽事，今年1月他給自己一個調整的機會。在不參賽的一個月內，王楚欽坦言，這段時間的系統訓練讓「整個人的底氣和精氣神都不一樣了」，不僅調整了情緒、思想和心情，也儲備了體能。

2025年12月14日，WTT香港總決賽男單半決賽，王楚欽因傷退賽。當時賽後，王楚欽參加了記者會，談到自己的復出。

王楚欽回顧自己在過去一段時間的心路歷程，他坦言，自己在WTT香港站比賽時突發急性傷病，對於比賽的慾望和熱愛程度都到了瓶頸，對於是否參加乒超聯賽自己也在反覆衡量，最終得益於治療康復情況良好，俱樂部也給了自己很多照顧，自己很享受山東魏橋這個團隊，也讓自己更有動力面對聯賽。

王楚欽出席賽後記者會。（取材自九派新聞）
王楚欽出席賽後記者會。（取材自九派新聞）

王楚欽 香港 印度

