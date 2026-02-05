我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

ATM旁有掉落紙幣？可能是新型詐騙

暴發戶？追覓年會有撒貝寧主持、張信哲獻唱 還人人發黃金

中國新聞組╱北京5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「敢夢敢為·追覓之夜」演唱會海報。(取材自極目新聞)
「敢夢敢為·追覓之夜」演唱會海報。(取材自極目新聞)

蘇州追覓科技有限公司日前以演唱會的形式舉行年會，由撒貝寧主持，李克勤、張信哲、毛不易等知名歌手獻唱，年終獎給每名員工發黃金，還有10人獲獎南極遊；一些網友曬出自己的門票，立刻引起不少人表示羨慕。

極目新聞報導，追覓科技於2月4日在蘇州奧體中心與央視聯合舉辦「敢夢敢為·追覓之夜」演唱會，打造一場新式年會。節目單顯示，這場演唱會由央視撒貝寧、龔韻熹主持，李克勤、韓紅、張信哲、毛不易、蕭敬騰、陳慧琳等多位明星嘉賓參加演出。

追覓科技創始人兼CEO俞浩先前在社交平台發文稱：「追覓今年的年會，打算直接變成請大家看演唱會，不按套路出牌，辦個新型年會！自己的員工自己寵！」他還發微博表示，將為網友抽取1000張演唱會門票。

「誰家的年會辦成大型演唱會，請員工免費看明星啊？」一些網友曬出自己的門票，不少人表示羨慕，紛紛表示，「公司業績不錯嘛，看來掃地機器人還很賺錢的呢」「花錢就當做宣傳，效益頗佳。有利於招聘員工，媒體宣傳，廣告效應，融資等，一舉多得」；不過也有人說，「有點像多少年前的暴發戶」「大手大腳的公司前景堪憂……」。

追覓科技一名員工表示，公司有1.8萬多名員工都可以免費去看演唱會，有的還可以帶家屬，蘇州奧體中心4萬多個座位，剩餘門票則以贈票、抽獎等方式對外發放。

此前，追覓科技的年終獎曾受到外界廣泛關注。據澎湃新聞，俞浩去年12月27日宣布公司年終獎加碼，在常規年終獎金之外，額外獎勵全體員工每人1克黃金，18539名員工或需花費2600萬元。今年1月25日，俞浩又在社交平台發文宣布，今年獎勵10名績優員工去南極旅遊，員工已乘飛機直達南極極點。

公開資料顯示，追覓科技於2017年成立，已成長為中國掃地機器人「四小龍」之一，近年來還不斷擴展大家電、無人機、手機等新業務。2025年8月，追覓科技還官宣造車，計畫在2027年亮相。

演唱會現場布置。(取材自極目新聞)
演唱會現場布置。(取材自極目新聞)

蕭敬騰 無人機 微博

上一則

「河南礦山」 App是假的…河南最愛發錢企業遭假冒 公司發聲了

下一則

江西「宇宙舅舅」帶16外甥返鄉殺年豬 網：能吃到過年?

延伸閱讀

金價暴跌：北京首飾場排隊2小時抄底 有人變現200萬元金條

金價暴跌：北京首飾場排隊2小時抄底 有人變現200萬元金條
演唱會也有KPI？陳奕迅、張學友獲獎金遭網砲轟

演唱會也有KPI？陳奕迅、張學友獲獎金遭網砲轟
買盤支撐 金銀價格同步反彈 分析師：留意短期波動性

買盤支撐 金銀價格同步反彈 分析師：留意短期波動性
策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險

策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象