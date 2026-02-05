暴發戶？追覓年會有撒貝寧主持、張信哲獻唱 還人人發黃金

「敢夢敢為·追覓之夜」演唱會海報。(取材自極目新聞)

蘇州追覓科技有限公司日前以演唱會的形式舉行年會，由撒貝寧主持，李克勤、張信哲、毛不易等知名歌手獻唱，年終獎給每名員工發黃金，還有10人獲獎南極遊；一些網友曬出自己的門票，立刻引起不少人表示羨慕。

極目新聞報導，追覓科技於2月4日在蘇州奧體中心與央視聯合舉辦「敢夢敢為·追覓之夜」演唱會，打造一場新式年會。節目單顯示，這場演唱會由央視撒貝寧、龔韻熹主持，李克勤、韓紅、張信哲、毛不易、蕭敬騰 、陳慧琳等多位明星嘉賓參加演出。

追覓科技創始人兼CEO俞浩先前在社交平台發文稱：「追覓今年的年會，打算直接變成請大家看演唱會，不按套路出牌，辦個新型年會！自己的員工自己寵！」他還發微博 表示，將為網友抽取1000張演唱會門票。

「誰家的年會辦成大型演唱會，請員工免費看明星啊？」一些網友曬出自己的門票，不少人表示羨慕，紛紛表示，「公司業績不錯嘛，看來掃地機器人還很賺錢的呢」「花錢就當做宣傳，效益頗佳。有利於招聘員工，媒體宣傳，廣告效應，融資等，一舉多得」；不過也有人說，「有點像多少年前的暴發戶」「大手大腳的公司前景堪憂……」。

追覓科技一名員工表示，公司有1.8萬多名員工都可以免費去看演唱會，有的還可以帶家屬，蘇州奧體中心4萬多個座位，剩餘門票則以贈票、抽獎等方式對外發放。

此前，追覓科技的年終獎曾受到外界廣泛關注。據澎湃新聞，俞浩去年12月27日宣布公司年終獎加碼，在常規年終獎金之外，額外獎勵全體員工每人1克黃金，18539名員工或需花費2600萬元。今年1月25日，俞浩又在社交平台發文宣布，今年獎勵10名績優員工去南極旅遊，員工已乘飛機直達南極極點。