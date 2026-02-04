我的頻道

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

買房應善用3項退出條款 暫停交易且押金無損

「繳10元能亂丟」？百丈嶺探雪暴火 垃圾跟遊客一起來了

中國新聞組／北京4日電
百丈嶺上的垃圾堆積成山。（取材自都市快報）
百丈嶺上的垃圾堆積成山。（取材自都市快報）

杭州臨安百丈嶺近來因「百丈探雪」暴紅，吸引大批遊客上山賞雪，卻也帶來垃圾問題，「百丈嶺自然探索公園」公眾號因此決定開始向遊客收每人10元（人民幣，下同，約1.4美元）的衛生管理費。然而自從開始收費後，垃圾問題仍未得到徹底解決，還有遊客認為繳了錢就能隨意丟垃圾，引來網友批評「素質差」。

都市快報報導，百丈嶺近期因遊客太多，留下不計其數的垃圾，造成百丈村、上溪村、太平村清運垃圾的負擔極重。百丈村黨總支書記、村委會主任盛世傑表示，無奈之下，他們決定決定效法今年1月9日開始收費的太子尖，也收取每人10元的衛生管理費。

盛世傑透露，一些遊客會帶垃圾下山，但一些人也會隨意丟棄，「比如說礦泉水瓶，很多都是喝了一半就丟了，每天清理下來的垃圾堆得像小山一樣」。百丈村婦女委員洪根兒負責對接村里百丈嶺垃圾保全，她表示，現在每天清理垃圾都用很大的蛇皮袋，清潔員把蛇皮袋壓得很實，「估計一袋30斤，每天至少50袋」。

遊客在百丈嶺留下大量垃圾。（取材自都市快報）
遊客在百丈嶺留下大量垃圾。（取材自都市快報）

遊客丟的垃圾有的並不輕，例如自嗨飯裡有石灰粉，還有泡了水的方便麵，吃完就隨手扔了。而從百丈村登頂，走石板路至少要2個小時，到鏡湖得3個小時左右，也就是說，村民上山清理垃圾，光爬上爬下來回至少就要5個小時，「真的很不容易」。

洪根兒說，收費之前，村裡也組織大家上山清理垃圾，幾乎算是志願在做，現在收了衛生費，有些清潔員也遇到委屈，「他們在旁邊撿，遊客還是直接扔，說是付了錢的，他們也不敢跟遊客爭辯，只能把垃圾默默撿起來」。盛世傑無奈表示，有些遊客以為交了費，就可以隨意丟垃圾，呼籲大家愛護環境、文明登山。

對於百丈嶺收取「衛生費」，網友大多表示支持，也提出了不少意見建議。有人認為山上應該設置垃圾桶，定點丟棄清理起來比漫山遍野丟好得多；也有人建議可以學武功山搞環保獎牌，撿多少垃圾或瓶子下山兌換。針對「交了錢就能亂丟」的言論，絕大部分網友明確反對，砲轟「交了過路費就可以闖紅燈了是吧？」「你花錢請阿姨來家打掃衛生，就可以把屋子故意弄得很髒？」

百丈嶺成為冬季熱門景點。（取材自都市快報）
百丈嶺成為冬季熱門景點。（取材自都市快報）

