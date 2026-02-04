郭老師來了？ 南京博物院南唐陶俑圓臉微胖 又撞臉郭德綱

郭德綱(右圖)和南博陶俑(左圖)相貌神似。(取材自微博)

「郭老師去南京博物院了？」有遊客近日發帖稱，在南京博物院看到一件陶俑，外形酷似相聲演員郭德綱。「旁邊導遊也介紹說，這個人俑很像郭老師。」該帖引發網友熱議。據了解，這件陶俑陳列於南京博物院的歷史館中。

上游新聞報導，網帖中的照片顯示，在一組陶俑中，有一件男性陶俑身材較矮，頭戴帽子，雙手拱起，圓臉微胖，神態與郭德綱十分相似。「我去的時候，在眾多陶俑中一眼就看到這位『郭老師』了。」有網友評論道。發帖人說，她是1月27日參觀南博時注意到這一有趣現象的，「覺得挺好玩。」她還提到，當時有導遊介紹說，這一組陶俑缺失了其中一部分，如果全部陶俑保存完整的話，說不定每個人都能從眾多陶俑中找到與自己相似的面孔。

報導指出，經檢索發現，在社交平台上，南博陶俑撞臉郭德綱已不是新鮮事，不少網友都曾發帖調侃：「在南博看到了郭德綱。」2015年，南京博物院官方微博 曾發文，稱這個陶俑是為「南唐『郭德綱』」，並表示「將千百年前的骨董拿出來逗大家一樂，也挺有意思的」。

據現代快報此前報導，南博專家介紹，這件男陶俑出自南唐二陵中的李昪陵墓。聽到有網友形容該陶俑像郭德綱，專家也不禁笑起來：「別說，還真有幾分相似。」專家進一步介紹，1950年，南京博物院考古專家對位於江寧祖堂山的南唐二陵進行了考古發掘，共出土600多件文物，其中包括大量陶俑，有男俑、女俑、武士俑等。這些陶俑均為南唐皇帝的陪葬品，塑造技藝精湛，相貌、神態各異，表情生動，觀眾如果細細品味，能從中發現不同的趣味。

南京博物院工作人員3日確認，館內確實有一件神似郭德綱的陶俑，目前陳列於歷史館。

值得一提的是，並非只有南博的陶俑與郭德綱「撞臉」。陜西歷史博物館的三彩牽馬俑也被指與郭德綱神似，從長相到神態都很相似，被戲稱為「古代郭德綱」。據悉，該三彩牽馬俑出土於陜西渭南富平的節湣太子墓。當地媒體曾報導，這件陶俑也是一位「網紅」，「特有流量」。