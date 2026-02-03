廣西「亮證姐」翻版 北京也出現開奔馳的「亮衣姐」

繼廣西奔馳「亮證姐」後，北京又出現換穿公安字樣外套的奔馳「亮衣姐」。（視頻截圖）

廣西2025年7月曾爆出「亮證姐」事件，一名奔馳女駕駛在狹窄道路會車時，拿出公務證件逼迫對向車輛讓道。如今北京也出現了「亮衣姐」，兩名女子因交通糾紛發生口角，其一女駕駛拿出印有「西藏公安」字樣大衣當眾穿上。X平台用戶酸「她穿上外套的那一刻，腰桿瞬間挺直，氣場立刻完成切換」。

X平台用戶「李老師不是你老師」1日發布視頻顯示，北京兩名女子發生交通糾紛，隨後一同在路邊等候交警到場處理。等待期間，前方一輛奔馳女駕駛突然轉身打開後車廂，俐落脫下原本的外套，拿出一件印有「西藏公安」字樣的黑色大衣當眾穿上。

由於該女子穿上公安大衣後露出笑容，這一幕都被後車女司機的行車記錄器完整記錄，該女子因此被網友戲稱為「亮衣姐」。同時網友也紛紛猜測女子的身分，有人認為她換上大衣的舉動明顯就是想嚇唬人，也有人猜測她可能是真民警或借用制服。

畫面曝光後引發大量討論，不少網友留言諷刺「路怒小太妹變身體制內大姐大」、「背景深厚啊，查查京車牌號」、「脫下是人民 、穿上為人民服務」、「就差把權力二字刻在臉上了」、「人治社會中『皮』的重要性」、「狐假虎威嗎」。

「李老師不是你老師」寫道，原本是普通交通糾紛，轉眼就成了「氣勢壓制現場」。不需要證件、不需要執法資格，只需一件外套，就能讓自己從當事人升級為「疑似權威」，從爭執一方變成「你再說一句試試」。

而發布視頻的抖音 用戶帳號隨後被清空，原始視頻已無法查看。不少網民感嘆「又是解決提出問題的人」、「權力讓其下架」、「這就是中國特色解決方式」。

