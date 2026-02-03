動物雜耍喊「還我工資」 女發視頻討薪揭背後困境

網友製作搞笑視頻討薪。(視頻截圖)

有網友通過搞笑視頻，反映自己向新疆 烏魯木齊青峰骨科 醫院討薪難題。視頻中，有狗、雞、豬等花式雜耍的畫面，配上喜慶快節奏的音樂，配文一律是「還我工資」。該網友8天內發布30條視頻，獲讚量最高的一則視頻有23萬點讚。雖然其行為成功引起關注，但她仍然沒有辦法拿回自己3.4萬元(約4899美元)的欠薪。

大風新聞報導，該網友的平台帳號寫著「一個要不到工資（人）的發瘋日常。關於工資這個事，已經仲裁過了，青峰骨科醫院也被法院查封了，耍老賴不給錢，就算強制執行了也不給，法院拿人家沒辦法，無計可施才發瘋，各位看官看看就行。」

除了動物雜耍的畫面，還有戴禮帽、眼鏡企鵝跳舞的畫面，視頻過程中閃出青峰骨科醫院照片的視頻，配文「還我工資」，也有視頻套用經典電影畫面，有多人敲年糕，石缸裡插入青峰骨科醫院照片的視頻等。

該女子曬出的一份2025年6月3日的「仲裁調解書」顯示，申請人要求青峰骨科醫院支付2024年11月1日至2025年4月25日基本工資 29038.3元、司齡補貼1500元、績效工資7500元、夜班補貼3840元。

經仲裁委主持調解，雙方自願達成協議：青峰骨科醫院同意支付2024年11月1日至2025年4月25日期間的基本工資、司齡補貼、績效工資、夜班補貼共計33597元。具體支付期限為，2025年6月30日支付8400元；7月31日支付8399元；8月31日支付8399元；9月30日支付8399元。

由於青峰骨科醫院帳戶被法院查封了，使得她討薪一事至今沒有進展。

報導指出，當地衛健委醫政科工作人員表示，2025年6月前後，青峰骨科醫院已經停止營業，他們了解該醫院欠薪的問題，但沒有權限要求醫院支付欠薪。該工作人員表示，建議把相關情況反饋至法院執行局，由執行局強制執行。