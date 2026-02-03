金戒指藏漢堡 湖南人夫搞驚喜 妻「一口吞下」變驚嚇

我的頻道

中國新聞組／北京3日電
男子將金戒指藏漢堡內，竟被妻子吞下肚。（翻攝微博）
湖南郴州一對夫妻的浪漫驚喜，意外變成「吞金危機」。侯先生為了給妻子驚喜，特地買了枚金戒指藏進漢堡裡，想看她吃到時驚喜表情，沒想到妻子餓壞了大口吞下，竟將戒指一起吞進肚子。嚇得他拉著太太上醫院檢查，還好第二天金戒指就「拉出來了」。消息傳出後意外登上熱搜，有網友笑道「戒指太小了，換金鐲子肯定不會吞下去」。

綜合媒體報導，侯先生那天精心策劃，把新買的金戒指塞進漢堡夾心，本想著妻子發現戒指時將會感動不已。結果妻子接過漢堡「狼吞虎嚥」，嚼沒幾下就覺得喉嚨怪怪的，夫妻倆這才發現戒指不見了。侯先生回憶：「當時一下子有點慌，想到家裡之前也有人吃進去過，去醫院照了個片子，沒什麽問題。」

幸好隔天早上，戒指順利隨「排洩物」排出，一場甜蜜驚喜沒有變成驚嚇。網傳「妻子喝可樂助排出」的說法被醫學專家闢謠，專家強調擅自飲用液體可能增加風險。

報導指出，這段「驚喜翻車」影片在網上瘋傳，網友紛紛留言「浪漫不適合急性子」、「漢堡求婚2.0版，結局太真實」，不少人調侃這是「中國版愛情驚悚片」，也有人關心「金屬吞肚安全嗎？」專家指出，小型金飾通常無大礙，但建議及時就醫。

X光片顯示戒指已進入腸道。（視頻截圖）
