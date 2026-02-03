我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約槍擊、謀殺案1月創歷史新低 市警總局歸功於1項計畫

紐約生存手冊／酷寒駕車外出 應做簡易檢護

恐怖…6歲女童隨家長回老家打掃 腦子被1種菌啃出20個洞

中國新聞組／北京3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
河南鄭州6歲女孩跟家人回老家大掃除，腦子被煙麴黴「啃」出20多個洞。（取材自錢江晚報）
河南鄭州6歲女孩跟家人回老家大掃除，腦子被煙麴黴「啃」出20多個洞。（取材自錢江晚報）

年近春節，許多人開始大掃除，但河南鄭州一名6歲女孩竟因此差點沒命。這名女童隨家人回久無人居的老家打掃，之後連續發燒17天，經醫院檢查後發現她的腦部被真菌侵蝕出20多個空洞，腦組織遭嚴重破壞。醫生表示，女童應該是和家人一起大掃除時，不慎吸入帶有黴菌的粉塵，因此被感染，「如果不是第一時間治療，腦袋就完全壞掉了」。

綜合錢江晚報、香港01等媒體報導，女童1月中隨家人回老家打掃，之後開始發燒，到第17天仍沒退燒。家人帶她前往鄭州大學第一附屬醫院就醫，醫生對女童腦部掃描後，發現竟然有20多個大小不一的坑洞，宛若被老鼠啃過。

鄭州鄭大一附院兒童重症監護室副主任醫師霍玉峰解釋，女童感染的是「煙麴黴」，這是一種常見於潮濕、黴變環境中的真菌，可生長在土壤、空氣、汙染的食品、霉腐物等物體上，容易入侵到人體器官如肺部，若長時間未治療具有致命性。

▲ 影片來源：YouTube＠weishi-sky（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

醫生詢問親屬後推測，女童很可能是在大掃除時吸入大量粉塵，黴菌孢子經呼吸道進入體內，再加上兒童免疫系統脆弱，黴菌易侵入血液攻擊腦部。腦部影像顯示，女童的腦部出現20幾個大小不一的空洞，「非常罕見」，醫生表示，如果不是第一時間治療，女童的腦袋恐「完全壞掉」；幸虧經過急救，女童已無大礙。

據了解，煙麴黴多見於長期潮濕、通風不良、長期無人居住的老舊房屋，在牆角、衣櫃、床墊等隱蔽處易大量滋生。清掃時揚起的粉塵，往往含有大量黴菌孢子，極易被人體吸入，對免疫系統尚未成熟的兒童及免疫力較低者風險更高。

醫生提醒，清掃長期無人居住的房屋需科學防護，建議盡量不要讓兒童或老年人參與。清掃人員宜佩戴N95口罩、手套與長袖衣物；先充分通風30分鐘再清潔，避免用掃帚直掃揚起粉塵，改用濕布或吸塵器，黴變部位可用除黴劑處理或直接更換，清潔後再次徹底通風。

鄭州 河南

上一則

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

延伸閱讀

40歲男長2.5公分腦瘤 情緒異常鬧離婚

40歲男長2.5公分腦瘤 情緒異常鬧離婚
肯爺自揭車禍腦損傷「罹患躁鬱症」 為惡搞爭議致歉

肯爺自揭車禍腦損傷「罹患躁鬱症」 為惡搞爭議致歉
肯爺自爆腦部嚴重損傷「患躁鬱症」 認了：不想活下去

肯爺自爆腦部嚴重損傷「患躁鬱症」 認了：不想活下去
鄭州打擊「幽靈外賣」 開放騎手拍照舉報 網：盼普及全國

鄭州打擊「幽靈外賣」 開放騎手拍照舉報 網：盼普及全國

熱門新聞

開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走
撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元