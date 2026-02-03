我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

日本有個獲獎的教授叫「乾隆帝」 是真名…意外掀熱議

中國新聞組╱北京3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本一名大學教授真的叫做乾隆帝。（取材自福岡工業大學）
日本一名大學教授真的叫做乾隆帝。（取材自福岡工業大學）

日本有一名教授近日獲得日本「綠色之日」自然環境功勳者環境大臣獎，在中文世界引發熱議，不過並不僅僅在於他的學術成果，而在於他的姓名——乾隆帝。

紫牛新聞引述日本媒體報導，這位名為乾隆帝的教授執教於福岡工業大學環境學部社會環境學科（水圈環境生態學），是一位河川生態系統的專家。在研究中，乾隆帝不僅深入探究了水域生物生態系統的實際情況，還為社會提出可持續共存的建議，其研究獲得高度評價和關注。

不過許多華人相當關注他，顯然和他的研究沒有太大關係，許多中國網友關注的點在於，一位日本學者，竟然取了「乾隆帝」這個名字。

在中國，乾隆是清朝第六位皇帝高宗愛新覺羅弘歷的年號，乾為天，乾隆寓意「天道昌隆」。這個年號在全國通用至他退位之時，即乾隆60年；但在他居住的宮殿內，仍延用乾隆年號，直到去世。

日本這位「乾隆帝」是仰慕中國的這位皇帝才取的名嗎？據了解日本文化的網友解讀，日本乾隆帝教授的姓為「乾」，名為「隆帝」，和中國的乾隆帝並沒有關係。

據嗶哩嗶哩網知名Up主披露，「乾」姓在日本約有2萬7900人，其中比較著名的有日本職業棒球選手「乾真大」，而在日本動漫「頭文字D」中，也有「乾信司」這個角色。

不過廣西大學文學院教授、日本語言文學碩導李寅生認為，多少有一點附會成分，以抬高家族名氣，「說白了就是有一點文化不自信」。他表示在日本，1875年之前，姓氏一直是貴族的專利品，日本平民擁有姓氏是日本政府強制的結果。

李寅生介紹，日本姓氏文化和中國有很大不同。在中國，姓氏起源據說可以追溯到5000年前，一輩輩地延續下來，不可能由自己隨意編造；而在日本，早期只有貴族才有權擁有氏和姓，貴族們的分支會有「苗字」，比如藤原是一個大氏，他們的分支會取自己的居住地的第一個字和「藤原」的第一個字，組成「苗字」，居住在近江、伊勢、加賀的藤原氏就稱為「近藤」「伊藤」「加藤」等。

明治維新後，一切向文明社會看齊。日本政府頒布法令，為了征兵、征稅方便，要求國民均可有姓，沒有姓的就取一個，但響應的人並不多，他們擔心取姓後反而會被增加稅收等。在1875年，日本政府頒布了強制令，凡是國民必須有姓，否則就要受罰。之後，日本全國上下開始為自己取姓，因為當時人們的文化水平不高，他們的姓，也多取材於附近山川河流，自然風光，像「松下」「田中」「龜田」等等。

日本 華人

上一則

廣西「亮證姐」翻版 北京也出現開奔馳的「亮衣姐」

下一則

包頭牧民22駱駝被狼咬死 最大1200多斤 共損失16萬元

延伸閱讀

台灣遊客北海道滑雪迷路引日本人公憤 他指2件事別犯錯 甚至恐丟性命

台灣遊客北海道滑雪迷路引日本人公憤 他指2件事別犯錯 甚至恐丟性命
1月中國赴日航班跌48% 仙台等日本10機場班次「歸０」

1月中國赴日航班跌48% 仙台等日本10機場班次「歸０」
日本眾院選自民黨情勢看好 新搭檔維新會情緒複雜

日本眾院選自民黨情勢看好 新搭檔維新會情緒複雜
日本國會大選 高市效法安倍無懼中國拚長期執政

日本國會大選 高市效法安倍無懼中國拚長期執政

熱門新聞

開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走