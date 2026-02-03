日本有個獲獎的教授叫「乾隆帝」 是真名…意外掀熱議

日本一名大學教授真的叫做乾隆帝。（取材自福岡工業大學）

日本 有一名教授近日獲得日本「綠色之日」自然環境功勳者環境大臣獎，在中文世界引發熱議，不過並不僅僅在於他的學術成果，而在於他的姓名——乾隆帝。

紫牛新聞引述日本媒體報導，這位名為乾隆帝的教授執教於福岡工業大學環境學部社會環境學科（水圈環境生態學），是一位河川生態系統的專家。在研究中，乾隆帝不僅深入探究了水域生物生態系統的實際情況，還為社會提出可持續共存的建議，其研究獲得高度評價和關注。

不過許多華人 相當關注他，顯然和他的研究沒有太大關係，許多中國網友關注的點在於，一位日本學者，竟然取了「乾隆帝」這個名字。

在中國，乾隆是清朝第六位皇帝高宗愛新覺羅弘歷的年號，乾為天，乾隆寓意「天道昌隆」。這個年號在全國通用至他退位之時，即乾隆60年；但在他居住的宮殿內，仍延用乾隆年號，直到去世。

日本這位「乾隆帝」是仰慕中國的這位皇帝才取的名嗎？據了解日本文化的網友解讀，日本乾隆帝教授的姓為「乾」，名為「隆帝」，和中國的乾隆帝並沒有關係。

據嗶哩嗶哩網知名Up主披露，「乾」姓在日本約有2萬7900人，其中比較著名的有日本職業棒球選手「乾真大」，而在日本動漫「頭文字D」中，也有「乾信司」這個角色。

不過廣西大學文學院教授、日本語言文學碩導李寅生認為，多少有一點附會成分，以抬高家族名氣，「說白了就是有一點文化不自信」。他表示在日本，1875年之前，姓氏一直是貴族的專利品，日本平民擁有姓氏是日本政府強制的結果。

李寅生介紹，日本姓氏文化和中國有很大不同。在中國，姓氏起源據說可以追溯到5000年前，一輩輩地延續下來，不可能由自己隨意編造；而在日本，早期只有貴族才有權擁有氏和姓，貴族們的分支會有「苗字」，比如藤原是一個大氏，他們的分支會取自己的居住地的第一個字和「藤原」的第一個字，組成「苗字」，居住在近江、伊勢、加賀的藤原氏就稱為「近藤」「伊藤」「加藤」等。

明治維新後，一切向文明社會看齊。日本政府頒布法令，為了征兵、征稅方便，要求國民均可有姓，沒有姓的就取一個，但響應的人並不多，他們擔心取姓後反而會被增加稅收等。在1875年，日本政府頒布了強制令，凡是國民必須有姓，否則就要受罰。之後，日本全國上下開始為自己取姓，因為當時人們的文化水平不高，他們的姓，也多取材於附近山川河流，自然風光，像「松下」「田中」「龜田」等等。