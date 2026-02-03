獼猴在河南雲台山景區泡溫泉 遊客拍下：進化得剛剛好

河南雲台山景區獼猴泡溫泉的景象引發網友調侃：「比人類享受」。（視頻截圖）

冬天天氣寒冷，野生動物自有取暖妙招。近日多名遊客發布視頻，在河南 雲台山景區有一大群獼猴「泡溫泉養生」，一派悠閒的姿態吸引許多遊客拍照打卡，網友更調侃猴子「進化得剛剛好，不用上桌也不用上班。」

綜合極目新聞、大河報報導，這些猴子泡溫泉的地方就在雲台山小寨溝往裡一直走，雲台山景區工作人員表示，猴子泡溫泉的情況一直都有，具體位置是在泉瀑峽，時間並不固定，遊客運氣好的話就有機會遇上；這些野生獼猴泡完澡後，附近也有保溫的屋子供牠們取暖。

相較於往年，景區今年把溫泉造型改成了五指山，從相關視頻可看到，獼猴們時而跳躍到手指上，時而在水裡抱團泡澡，非常快活。有網友笑稱，「這猴哥的待遇比我們人類還享受」、「進化得剛剛好，不用上班也不怕被吃」、「猴哥團建泡湯」。