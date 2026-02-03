獼猴在河南雲台山景區泡溫泉 遊客拍下：進化得剛剛好

我的頻道

中國新聞組／北京3日電
河南雲台山景區獼猴泡溫泉的景象引發網友調侃：「比人類享受」。（視頻截圖）
河南雲台山景區獼猴泡溫泉的景象引發網友調侃：「比人類享受」。（視頻截圖）

冬天天氣寒冷，野生動物自有取暖妙招。近日多名遊客發布視頻，在河南雲台山景區有一大群獼猴「泡溫泉養生」，一派悠閒的姿態吸引許多遊客拍照打卡，網友更調侃猴子「進化得剛剛好，不用上桌也不用上班。」

綜合極目新聞、大河報報導，這些猴子泡溫泉的地方就在雲台山小寨溝往裡一直走，雲台山景區工作人員表示，猴子泡溫泉的情況一直都有，具體位置是在泉瀑峽，時間並不固定，遊客運氣好的話就有機會遇上；這些野生獼猴泡完澡後，附近也有保溫的屋子供牠們取暖。

▲ 影片來源：YouTube＠DynamicChina（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

相較於往年，景區今年把溫泉造型改成了五指山，從相關視頻可看到，獼猴們時而跳躍到手指上，時而在水裡抱團泡澡，非常快活。有網友笑稱，「這猴哥的待遇比我們人類還享受」、「進化得剛剛好，不用上班也不怕被吃」、「猴哥團建泡湯」。

據了解，雲台山位於河南省焦作市修武縣境內，距省會鄭州70公里。含紅石峽、潭瀑峽、泉瀑峽、茱萸峰、疊彩洞、獼猴谷、子房湖、萬善寺等八大景點，是首批中國國家5A級旅遊景區、國家自然遺產、國家級獼猴自然保護區。

雲台山景區將溫泉造型改成了五指山。（取材自大河報）
雲台山景區將溫泉造型改成了五指山。（取材自大河報）

河南 鄭州

