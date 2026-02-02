「親愛的」原型 被拐童孫卓坦言認親返家後曾想跳樓

我的頻道

中國新聞組／即時報導
孫卓（中）在長大14年後，才得知自己是被拐賣到山東的兒童，他近期首度坦言剛與親生父母相認返家時，曾因身分與情感拉扯而出現輕生念頭。(視頻截圖)
在中國深圳，近日被拐賣後成功回歸原生家庭的孫卓，首度坦言剛與親生父母相認返家時，曾因身分與情感拉扯而出現輕生念頭，引發外界關注。相關內容於2月1日曝光後，在網路上引起廣泛討論，也再次讓社會看見被拐兒童回歸家庭後，所面臨的長期心理適應問題。

綜合第一現場、漢史趣聞報導，孫卓與父母孫海洋（電影「親愛的」原型人物）、彭四英在深圳接受專訪時提到，孫卓剛回家的那段時間，在「養家孩子」與「親生兒子」兩種身分之間不斷拉扯，心理壓力極大，甚至曾向班主任傾訴「想跳樓」的念頭。彭四英得知後，並未責怪孩子，反而更加體諒與心疼其無助處境，希望透過包容與陪伴，讓孩子慢慢走出情緒低谷。

孫卓父母表示，孫卓回家至今已有4年，直到最近才真正完成心理與情感上的回歸，逐步消化過去10多年的經歷，並完全接受「孫海洋兒子」這個身分。孫海洋夫婦也坦言，被拐14年後要孩子立刻融入原生家庭，本就不切實際，這樣的過程需要長時間與耐心。

孫卓本人回憶，當得知自己是被拐賣兒童時，內心極度崩潰，世界觀彷彿瞬間瓦解。他曾在宿舍中痛哭，卻無法向多數人說出口，只能向摯友與熟識的老師傾訴實情。之後從山東陽谷前往深圳與親生父母同住，因彼此生活背景陌生，他經常獨自待在房間，與家人互動有限，內心長期處於養家與生家之間的情感拉扯。

彭四英也提到，她理解孩子難以在短時間內與養家「一刀兩斷」，因此選擇給予空間與時間，並透過家庭日常慢慢拉近距離，例如讓弟弟主動迎接哥哥回家。隨著時間推移，孫卓逐漸適應家庭生活，與父母及手足的關係也日益緊密，目前已能自然融入家庭，與家人之間的溝通互動趨於穩定。

