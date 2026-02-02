我的頻道

華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

車站離別兒狂追 媽感動發視頻 兒評論區吐槽才知誤會了

中國新聞組／北京2日電
媽媽拍下兒子在月台上奮力狂奔的畫面。（視頻截圖）
河南鄭州高鐵站近日上演了一幕令人哭笑不得的「親情反轉劇」。一位母親在送別兒子後乘車離開，發現兒子在站台上朝著她「奮力追趕」，認為兒子是捨不得與自己分別，感動之餘拍下視頻，並配上溫情的音樂在網路上分享。短短幾秒畫面濃縮了母子情，很快收穫眾多點讚和感動評論，不料，這位媽媽的兒子在評論區一條留言，讓這段溫情故事瞬間「神反轉」，「親情烏龍」戳中全網笑點。

據河南日報報導，1月30日上午，一位網名為「一花一世界」的母親，在社交平台發布了一條在鄭州高鐵站拍攝的視頻。畫面中，這位母親乘坐的車輛正在駛出高鐵站，站台上的一名少年朝著母親的方向奮力狂奔，隨後母親朝孩子揮了揮手，並在視頻中配文：「在後面追趕媽媽的少年，願這次成都之旅給你帶來不一樣的體驗」。溫馨親情畫面讓不少網友點讚，直呼感動。

但正當網友們沈浸在濃濃的親情氛圍中時，視頻中的主角出現在評論區，一段母子對話讓劇情發生了戲劇性轉折：「不是，6號口在前面，給我到5號口了」；「你不是追媽媽的嗎？媽媽感動不已，難道是我自作多情了」。

原來，兒子「小安」解釋說，他當時在站台狂奔，是「要去6號口找同學，他們等我20分鐘了，我怕他們急，裡面人多走得慢」，這是因為媽媽把他送錯了口，送到了5號口。他後來急趕到6號口，終於趕上和同學碰面，已平安抵達成都開啟了旅程。

與此同時，網友的留言從一片感動變成了「歡樂的海洋」，事件也迅速登上社交媒體熱搜榜。不少網友調侃道：「媽媽的愛震耳欲聾，但方向錯了」，「孩子：媽，你的愛令我迷失方向」，「這是年度最佳反轉劇」。也有網友表示，「不管追的是什麽，母子之間的牽掛是真的」。

