快訊

川普玩笑點名加拿大、格陵蘭成第51、52州 還有1國「可當53州」

世界最年輕總統？澳洲男14歲建國領薪水 領土比梵蒂岡還大

張又俠被捕 WSJ：習近平獨攬軍權 攻台與否他說了算

編譯彭馨儀／綜合報導
圖為習近平(前排左二)與張又俠(前排右二)去年底合影。(取自解放軍報)
圖為習近平(前排左二)與張又俠(前排右二)去年底合影。(取自解放軍報)

華爾街日報1日報導，中國國家主席習近平，透過清算中共中央軍委副主席張又俠，獨攬軍權之後，在台灣問題上，中國政壇儼然已是他說了算。

張又俠是習近平的親密盟友，也是兒時好友，習近平稱張又俠是「老大哥」，24日宣布撤換原因雖然是個謎，但傳出解放軍領導人在閉門會議上被告知，張又俠向美國洩露了核機密並收賄，不過中國國防部發言人警告不要進行毫無根據的猜測，並重申先前宣布對張又俠涉嫌違反黨紀和國家法律的行為展開調查。

現在傳出的新說法是，張又俠和習近平在解放軍何時應該做好攻台準備的問題上存在嚴重分歧。華府智庫詹姆斯敦基金會(Jamestown Foundation)資深研究員湯廣正(K. Tristan Tang)分析，解放軍正朝習近平設定的2027年現代化目標加速前進，這被解讀是習近平希望解放軍在2027年之前具備聯合入侵台灣的能力，但張又俠則明確表示這一目標要接近2035年才能實現。

華府智庫「史汀生研究中心」(Stimson Center)中國計畫主任孫韻(Yun Sun)表示，川普政府近期批准111億元史上最大規模對台軍售，北京方面解讀為促進美國國防工業發展，而非一項對台安全承諾。

外交政策和軍事分析家表示，鑑於習近平已清洗了他三年前親自挑選的六名高級將領中的五人，表面看起來是近期入侵台灣的可能性已大大降低，實際上，習近平正在轉向一場不費一槍一彈就瓦解台北決心的行動。

前總統拜登時期的美國在台協會(AIT)前主席羅森柏格(Laura Rosenberger)表示，習近平的脅迫已經擴大到網路和經濟，包括利用國內法打擊台灣官員，增加台灣民眾前往大陸的風險。

同時北京正在發動網路攻擊，也利用對日本的恐嚇使台灣在外交上陷入孤立。

然而，美國官員表示，白宮要透過以第一島鏈為核心的拒止防禦，來削弱北京的侵略性。美台最近也簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」(Silicon Pact)，將台灣矽盾轉化為美國不可或缺的國家安全資產，華府重點是要提高中國的軍事行動成本，防止中國發動軍事攻擊並主導台海地區，同時避免不必要的對抗。

炒貨成「新刺客」 瓜子1斤26.8元比豬肉貴 網：買不下手

紅包戰提前開打 騰訊砸10億、百度5億 重演11年前盛況

