快訊

有人失明、腸裂…猛健樂等GLP-1類減重藥物 2年來已4400起官司

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

央視再迎00後主播 陶憶雯首秀引關注 曾任外景節目主持人

中國新聞組／北京2日電
央視00後新主播陶憶雯。（取材自澎湃新聞）
央視中文國際頻道重點時段的「中國新聞」欄目1月31日迎來了新主播陶憶雯，首秀引關注。陶憶雯是中國傳媒大學2018級播音與主持本科班學生，2022級播音碩博班班長。曾擔任新華社實習出鏡記者，中央廣播電視總台「正大綜藝」、「時尚科技秀」外景節目主持人。

綜合澎湃新聞、極目新聞報導，陶憶雯在本科期間曾獲國家獎學金、中央廣播電視總台獎學金、中國傳媒大學優秀學生一等獎學金、中國傳媒大學社會實踐單項獎學金和中國傳媒大學優秀學生幹部、三好學生、優秀團員等榮譽稱號。研究生在讀期間獲得研究生一等獎學金。

陶憶雯曾獲中國傳媒大學「聲動金秋」朗誦大賽一等獎、「學四史·守初心·擔使命」主題故事會一等獎、中國傳媒大學2019年和2020年新聞基本功大賽十強獎、第七屆中國國際「互聯網+」大學生創新創業大賽北京市賽三等獎。

▲ 影片來源：YouTube＠潮汕女孩（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

陶憶雯還曾獲得過「未來金話筒主持人大賽」新聞播報賽道冠軍。「未來金話筒」微信公眾號介紹，陶憶雯曾經說道：「每段艱澀時光裡歷練出的強大心力，都是命運賜予的寶貴禮物。」

去年此時，哈樂以新聞主播的身分亮相央視「新聞直播間」欄目。哈樂2019年考入中國傳媒大學播音與主持藝術專業（播本）。加入央視後，哈樂曾派駐總台江西總站擔任出鏡記者。

去年進央視的00後新主播哈樂。（取材自央視新聞）
新主播周婧雨也於2025年2月3日亮相凌晨5點檔的「新聞直播間」。周婧雨也是畢業於中國傳媒大學2019級播音與主持藝術專業，畢業後任總台記者，與哈樂還是中傳同級同學。

去年10月14日，中宣部副部長、中央廣播電視總台台長慎海雄在2024年新員工「入職第一課」活動上說，總台的事業發展，要在得人，年輕人的培養更為關鍵。人事部門要發揮指導、統籌和監督作用，著重挖掘年輕人特有的優勢特長，使年輕人被看見、被傾聽、被關注、被培養。各級領導幹部和各單位各部門一定要重視年輕人，給年輕人信任，給年輕人機會，為年輕人兜底，尊重年輕人的個性，保護年輕人的創意……。

如今中央廣播電視總台2025年度公開招聘工作人員正在報名進行中，其中包括主持人崗位、編輯記者崗位等。除了公開招聘外，中央廣播電視總台主持人大賽（新聞主播季）也正在報名中。

