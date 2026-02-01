廣州1名中學生的背影火了 這個神技獲家長們狂讚

廣州一名中學生的背影火了。(取材自廣州日報)

一張廣州中學生的背影圖片日前火爆網絡。照片中，一個穿著中學校服，身材瘦小的男生手裡推著箱子，背著大包小包等地鐵。「打包神技」引得網友尤其是家長們齊聲稱讚。「這麽多東西用繩子打包背著，我一個成年人都做不到。」據了解，該同學是廣州市黃埔軍校紀念中學初二年級的何梓睿。「這次打包家長沒有幫忙，周末在家裡他還進行了『演練』。」對於兒子的「能幹」，梓睿媽媽表示他從小就手巧，家長的適度「示弱」，也讓他更有「自力更生」的動力。

廣州日報報導，在這張家長群廣為流傳的圖片中，何梓睿背著書包，捲成條狀的被子、校服、蚊帳、拖鞋、運動鞋等，這些物品都沒有放在袋子裡，而是用繩子打包在了一起，體積大得如同背了一座小山，卻也結實穩當，手裡還拖著一個行李箱。他身邊沒有家長，自己一個人帶著「全副身家」等地鐵。不少網友感嘆，「居然沒有讓家長接」、「這是受過打包專業訓練吧！」

在「黃埔樂生活」公眾號的評論區，有網友說：「或許比起成績，這種『自己扛』的能力，才是他們未來最紮實的底氣。」

據報導，何梓睿媽媽說，1月30日是離校日，孩子6點就起床在宿舍整理行李了。上個周末，她問過孩子離校那天要不要去接，孩子拒絕了，說自己可以「搞定」。之前，他在家裡自己用繩子「演練」了一下，以書包作為一個固定點，想辦法用繩子把各種雜七雜八的東西串起來綁好，還盤算了把重的東西放箱子裡，輕一些的綁好背著，什麽東西要綁或者掛在外面，他都進行了充分思考。

「他模擬了繩子應該穿過哪個點，怎麽固定，所以你看到圖片裡他那些行李大概是一個閉環的樣子。」梓睿媽媽說，孩子一直對軍營比較嚮往，參加過兩次國防教育夏令營，可能有教過打包技巧，但沒有專門去學或者訓練。

黃埔軍校紀念中學到長洲地鐵站 步行四分鐘左右，梓睿總共坐四、五個站，中途轉一次線就能到家。「演練」到心裡有譜之後，他和家長約定好離校當日他自己坐地鐵回，爸爸在家附近的地鐵站「接應」就可以了。據悉，這也不是孩子第一次這麽「操作」，上學期放假前他也是這樣把竹席、書架等背回家。

「他動手能力從小就很突出，我們也有意識地培養他自己的事情自己做，兩歲就讓他學著洗自己的小襪子。」梓睿媽媽說，孩子還會做針線活，妹妹小時候把家裡蚊帳扯爛了，就是梓睿縫補的，他還縫補過自己的書包。