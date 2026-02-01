馬龍是「中國好姑爺」 給岳父母在北京買房 退役還沒想好

馬龍獲讚是「中國好姑爺」。圖為他去年出賽畫面。(新華社)

中國乒乓球名將馬龍 最近又被熱心的網友們在景區給「活捉」了。他日前還在一段深度採訪中感慨，說自己2026年的心願其實特別簡單，就是想多抽出點時間，陪著家裡的老人和孩子，來一場說走就走的旅行。這不，剛結束義大利 米蘭的行程回到中國，馬龍就一刻也沒耽擱，立馬兌現了承諾。趁著兩個寶貝兒子放假，他帶著全家老小，浩浩蕩蕩地出現在某個景區。

網易號「阿紵美食」報導，這次出遊的陣仗可真不小，龍嫂夏露走在身邊，兩個皮實的小傢伙在前面跑。更讓人覺得心裡熱乎的是，馬龍這次還特意帶上了他的岳父和岳母。

放眼整個體育圈，像馬龍這樣把岳父母當親生父母一樣寵的，還真不多見。大家都在誇，馬龍不僅是賽場上的「六邊形戰士」，更是生活裡的「中國好姑爺」。他曾說，自己能在這個年齡還堅持在賽場上拚殺，最要感謝的就是家裡的「後援團」。

岳父岳母這一家人是南京人，當初為了支持女婿的事業，兩人毅然離開了老家。在馬龍常年在外征戰、龍嫂夏露也要顧及工作的那些日子裡，是老人們撐起了這個家。

報導說，為了回報岳父母的這份恩情，馬龍已在北京買了一套房，把岳父母接過來安了家，讓他們能在這裡安享天倫之樂。

另外，在米蘭參加活動時，國際影壇巨星成龍 問他：「你呢，幾時退？做教練？」馬龍當時笑得像個孩子，回答說：「現在還沒想好，確實到了一個十字路口。」

成龍當時還開玩笑說：「你教我。」馬龍笑著應和：「我教您，行，可以。」