中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

中國新聞組／北京1日電
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

高合、威馬、哪吒、極越等這些品牌的車型，曾因車企倒下而被視為「爛尾車」，售後、維保全成泡影，令人避之不及。但如今風向突變，這些一度被視為燙手山芋的「爛尾車」正成為特定人群眼中的香餑餑。原價73萬元（人民幣，下同，約10.5萬美元）的高合HiPhiX，如今19萬元就能開走；原價14.99萬元的哪吒L，如今僅需7.4萬元；而威馬EX5的二手車售價僅為4萬元左右。

中國新聞周刊報導，在社交平台上「爛尾車撿漏」話題區，有人分享自己的淘車經驗和用車感受，有人曬出低價拿下的「夢中情車」，也有不少車主吐槽遇到的維保難題。「六七萬買哪吒、極越的爛尾車跑滴滴，半年能回本」、「買來自己開，跑10萬公裡就算回本。」在部分二手車「淘金客」眼中，他們並不在乎車型是否保值，只在乎核心零部件是不是出自大廠，價格是不是合適。

對於低價撿漏「爛尾車」，究竟是高性價比選擇，還是暗藏隱患的甜蜜陷阱？

「就因為高合倒閉了，我才買得起」，有網友表示，不到20萬元就能擁有昔日的豪華品牌高合Hiphi X，是「花小錢辦大事」的途徑。

「爛尾車」命運的反轉，是中國新能源汽車行業大洗牌縮影之下特殊的一幕。近年來，新能源汽車市場快速發展，僅僅幾年間，一些車企就經歷了從亮相到紅極一時再到倒閉破產的發展過程。中國新能源汽車市場高峰期一度擁有400多個品牌，而如今僅剩40家左右。這些倒閉車企留下的產品也一度成為無人問津的「電子孤兒」。

然而，如今在二手車市場，這些「爛尾車」卻迎來一撥反向抄底的年輕人。在這些「淘金客」眼中，價格低僅僅是原因之一，他們淘車的關注點還包括車型是否有過硬的底子。「只要電池等關鍵零部件不出問題，小問題大多可以在街邊店搞定。」

回溯新能源汽車市場的爆發期，各大車企為了搶占市場份額，紛紛使出「堆料」絕招。如今，儘管新勢力車企由於各種原因倒下，但當年採購的核心零部件供應商依舊穩居行業頭部。如寧德時代的電芯、高通的芯片，這些零部件的品質和穩定性經過了市場的長期檢驗，認可度一直很高。而同樣的電池和芯片，裝在現存品牌的新車上，價格往往會更高。

根據中國汽車流通協會數據，2025年中國二手車累計交易量2010.8萬輛，同比增長2.52%，創歷史新高。累計交易金額為12897.9億元。其中，新能源二手車全年交易量達到160萬輛，占全年二手車總交易量的7.9%。不過，目前「爛尾車」在二手車市場中的占比暫無權威統計與官方口徑，仍屬小眾細分品類。

天下沒有免費的午餐，低價狂歡的背後，是一連串懸而未決的風險。售後服務停止，車機斷網，主流保險公司對這些車型可能採取的「歧視性」政策等都是隱患。

首當其衝的是售後真空。儘管「汽車銷售管理辦法」明確要求，車企需保證停產停售車型至少十年的配件供應和售後服務，但在缺乏有效監督與處罰機制的現實裡，這一紙規定往往淪為空談。

其次是保險歧視。主流保險公司對這些「爛尾」車型態度謹慎，要麼提高保費，要麼限制險種，無形中抬高了用車成本。

更不容忽視的是安全底線。新能源車的電池、電控系統關乎行車安全，沒有官方售後的專業維護，長期使用的穩定性存疑。

當然，市場也在自發尋找解決方案。目前，途虎、天貓養車等平台也入局新能源專修，能夠為這些車主解決部分問題。不過，由於缺乏車企的技術支持和原廠配件供應，對於一些復雜的故障，第三方維修平台可能無法徹底解決。

長安汽車董事長朱華榮曾預言，未來80%的中國汽車品牌將面臨關停並轉。這一預言並非危言聳聽，新能源汽車行業的洗牌遠未結束，「爛尾車」的故事或許還會不斷上演。

二手車 保險 歧視

