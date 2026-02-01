37歲張帥在澳網女雙奪冠 中首位3滿貫得主 喊「為國爭光」

我的頻道

中國新聞組／北京1日電
1月29日，張帥慶祝勝利。(新華社)
澳洲網球公開賽女雙1月31日決賽，第四種子中國張帥／比利時梅騰絲（Elise Mertens）組合以直落兩盤7：6、6：4擊敗哈薩克戴妮琳娜（Anna Danilina）和塞爾維亞克魯尼奇（Aleksandra Krunic）的組合，摘下兩人搭檔的首座大滿貫金盃。張帥繼2019澳網和2021美網後收穫大滿貫女雙第三冠，她也成為中國首位三滿貫得主。

綜合世界新聞網、香港文匯報報導，本屆澳網，張帥／梅騰絲將獲得81萬澳元(約392萬人民幣、56萬美元)的冠軍獎金，梅騰絲說：「這個星期真的很特別。」剛剛度過37歲生日的張帥，則於賽後在個人微博發文，「我終於可以說：為祖國爭光了！我們是大滿貫冠軍。」

中國張帥／比利時梅騰絲組合奪得澳網女雙冠軍。（美聯社）
據報導，作為四號種子的張帥/梅騰絲組合，在初段表現較為慢熱，被連破兩個發球局下一度落後局數0：3。如夢初醒的張帥/梅騰絲組合在第四局完成回破，此後又在第八局打出連得四分的破發，成功將局數追成4：4平手。到第12局，張帥組合拿到兩個破發點兼盤點，不過未能完成任務並要進入「搶七」分勝負，但張帥/梅騰絲組合此時完全控制局面取得6：0開局，最終以7：4贏得「搶七」。

第二盤，張帥/梅騰絲表現更為穩定，首局和第三局均打破對手發球局，領先至3：0。及後，張帥/梅騰絲組合更一度領先局數5：0，已無退路的達尼麗娜/克魯尼奇組合此時展開反撲連拿四局，但最終張帥/梅騰絲組合仍以6：4贏得第二盤，勇奪本屆澳網女雙冠軍。

張帥賽後談到奪冠感受時說：「我等待第三個大滿貫冠軍搭檔很久了，感謝梅騰絲選擇了我，我們是上年12月很晚時才確定要一起搭檔的，我知道你無論和誰搭檔都能贏，所以感謝你選擇了我。另外，我亦要感謝入場為我打氣的史杜素，我三次奪冠她都在，因此今天對我而言很特別。」最後，張帥亦感謝了同樣有入場觀戰的前中國球手鄭潔，並感謝該名20年前為中國贏下首個大滿貫冠軍的球手，為自己帶來了很多幫助。

至於梅騰絲賽後則說：「我們組隊的時間非常倉促，結果一起度過了不可思議的兩周。記得在之前比賽我們一度面臨出局，最終成功捱過來後，讓我們的合作提升到了另一個層次。」

其他比賽方面，中國選手李曉輝於輪椅網球女單決賽中，以2：0戰勝荷蘭選手德格魯特，奪得冠軍。李曉輝日前才剛夥拍王紫瑩成功衛冕輪椅女子雙打冠軍。李曉輝/王紫瑩去年在澳網為中國贏得首個輪椅網球大滿貫冠軍，此番再進輪椅女雙決賽，她們直落兩盤擊敗對手。

1月31日，張帥（左）/梅騰絲親吻獎盃。(新華社)
