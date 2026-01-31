小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

我的頻道

記者林宸誼／即時報導
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。小米集團董事長雷軍31日宣布，2月1日晚8時將在北京小米汽車工廠實驗室做一場直播，帶大家參觀一下部分實驗室。

分析認為，銷量下滑原因，小米SU7 Ultra定位為高性能純電轎車，與主流家用車型存在區別，目標客戶本質上是高階性能車細分市場中的小眾群體。這一市場本身規模有限，上市初期的熱度一部分來自首批米粉及性能愛好者的集中釋放，一旦熱度減退，銷量就回落至與細分定位相符的常態水準。

上海報業集團旗下財經服務平台「藍鯨新聞」報導，從2025年3月到8月，小米SU7 Ultra的月銷量基本維持在2,000至3,000輛之間，然而自9月起，銷量出現大幅下滑，當月僅售出488輛，10月進一步跌至130輛，11月已不足百輛，直至12月銷量已不足50輛。

小米SU7 Ultra是小米汽車高階化戰略下的核心產品，2025年2月27日上市，售價人民幣52.99萬元，該車型搭載三電機系統，最大馬力1548匹，0到100公里加速僅需1.98秒，最高時速可達每小時350公里。

雷軍曾在發布會上表示，小米SU7 Ultra的目標是成為地表最快四門量產車。性能比肩保時捷、科技緊追特斯拉、豪華媲美BBA，重新定義豪車新標準。

從年度數據看，小米SU7 Ultra累計銷量已突破1萬輛，完成雷軍先前設定的目標，不過該車型主要銷量在上半年完成，下半年僅售出約3,000輛，後期下滑明顯。

SU7 Ultra銷量的下滑，與小米汽車旗下另兩款車型的表現形成反差。2025年12月，小米SU7銷量為1.1萬輛，YU7銷量更是突破3.9萬輛，連續數月創下銷量新高。

乘聯分會12日公布2025年新能源廠商全年零售銷量榜單，小米汽車以41.1萬輛的年度成績，年增200.9%，首次躋身行業前10名。

2026年初，雷軍公布小米汽車2026年55萬輛的銷量目標。從當前產品結構看，家用市場需求仍是絕對主流，SU7 Ultra作為高階性能細分市場中的小眾車型，並未對小米汽車整體銷量構成影響。

快科技報導，雷軍表示，1日晚間是一個科普直播，幫助大家瞭解新一代SU7的研發過程。此外，他還會隨便聊聊最近幾件小米汽車比較熱門的事，例如GT7、二手車保值率等。

雷軍先前在1月3日直播時，和小米汽車首席設計師李田原一起，對拆車過程和產品細節進行了詳細地講解，同時對小米SU7跟YU7在設計上的差別也進行介紹。

