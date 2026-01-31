00後在遊戲中復刻九寨溝、長白山獲讚百萬 文旅紛求合作

魯家歡在遊戲「我的世界」（Minecraft）裏復刻的太行山脈。(視頻截圖)

近日，一股在遊戲「我的世界」(Minecraft，台版翻譯為「當個創世神」)中復刻自然名勝景區的創作風潮在網路上迅速走紅，多支由00後組成的玩家團隊，將九寨溝、長白山、張家界等知名景區以像素方塊形式完整呈現，相關影片動輒獲得百萬點讚，引發關注。隨著作品熱度攀升，多地文旅官方帳號也主動現身留言「求合作」、「拉我共創」，意外掀起一場跨越遊戲與現實的文旅宣傳熱潮。

據極目新聞報導，此波熱潮最早源自玩家復刻九寨溝的影片，獲得大量網友點讚後，九寨溝文旅官方帳號公開喊話合作，隨後吉林、山西、張家界等十餘家文旅單位陸續在相關影片留言區互動。參與復刻長白山、張家界的團隊，其作品分別獲得超過221萬與162萬點讚。1月29日，縱覽新聞聯繫到該創作團隊，成員皆為00後，他們表示，對各地文旅部門的認可感到驚喜，也期待未來能展開更多共創合作。

團隊成員王志敏介紹，五名成員自小接觸「我的世界」，遊戲經驗累積約10年，其中3人仍在就讀大學，兩人已畢業。此次選擇長白山與張家界作為復刻對象，最初僅是出於對自然景觀的喜愛。團隊並無專業建模背景，僅依靠公開圖片與影片作為參考，先以輔助軟體完成地形基礎，再導入遊戲逐步修飾細節，透過分工協作完成整體搭建。

王志敏指出，張家界喀斯特地貌結構複雜，是製作過程中最具挑戰性的部分，團隊反覆調整山峰角度與層次，以呈現真實的陡峭感，最終在兩天內完成核心景觀。影片發布後，不僅吸引大量網友留言推薦家鄉景點，各地文旅官方也陸續主動聯繫合作。他表示，團隊目前已收到多個景區的共創邀請，且不會向文旅部門收取費用，但因創作需時間打磨，只能依序安排。