「戰鬥機」？華為P60被釘子貫穿仍能用 網友曬圖喊還防彈

華為P60被釘子貫穿還能用？網友集體曬圖。(取材自觀察者網)

近日，一則「華為 P60被釘子貫穿仍可正常使用」的貼文在社群平台引發熱議。有網友曬出照片顯示，一支華為P60手機機身被釘子直接貫穿，從背面刺入、穿過主機板直達螢幕，但手機仍可順利開機、操作流暢，畫面曝光後迅速引起大量轉發與討論，不少網友戲稱該機為真正的「戰鬥機」。

據觀察者網報導，當事機主受訪時表示，該手機是在施工過程中不慎被釘子戳穿，且刺穿位置「是從主機板一路穿到螢幕上方」。令人意外的是，手機受損後並未立即失效，機主仍照常使用了3至4天，直到考量安全與實際需求，才決定更換新機，而這支被稱為「機堅強」的P60則被保留下來作為紀念收藏。

事件曝光後，部分網友針對手機仍能運作的原因進行分析，推測釘子刺穿的位置可能剛好避開CPU、電池與其他核心零組件，因此未造成致命損壞。也有熟悉硬體結構的網友指出，現代智慧型手機 內部零件分布精密，只要關鍵元件未受波及，短時間內仍有可能維持基本功能。

不過，相關業內人士也提醒，手機在遭受穿刺、彎折或重擊等極端狀況後，是否能繼續使用，關鍵在於受損位置是否影響主機板、電池、排線或攝影模組等重要結構。特別是鋰電池一旦遭擠壓、穿刺或高溫影響，可能出現鼓包、起火甚至爆炸風險，建議用戶一旦發生類似情況，應立即停用並透過正規管道進行檢測與維修。