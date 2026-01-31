翻了1500倍「天價」…中國龍年10元銀幣 商家叫價1.6萬元

我的頻道

中國新聞組／北京31日電
金幣雲集App截圖。（取材自界面新聞）
2026年春節將迎來馬年，2025年的「中國龍銀質紀念幣」近日出現炒價情況，一枚面值10元（人民幣，下同，約1.45美元）的商品，有商家叫價一枚近1.6萬元（約2313.52美元），溢價高達1500倍。

界面新聞報導，根據二手交易平台「金幣雲集」，這套「2025版中國龍銀質紀念幣」溢價普遍較高；而在另一家二手交易平台「閑魚」，這套紀念幣的轉賣價格大多在1000元以上，甚至有人開到8.86萬元，其商品信息標註為「金總首期封裝版」，編號為29666，名稱為「豹子號、數三、龍珠王、朦朧王」，全中國限量5萬枚，重量為31.104克。

根據公開信息，2025版中國龍銀質紀念幣由中國人民銀行定於2025年3月18日發行，正面圖案為長城圖案，並刊國名、年號；背面圖案為中國龍形象，輔以祥雲圖案組合設計，由深圳國寶造幣有限公司鑄造，中國金幣集團有限公司總經銷，最大發行量為200萬枚。

生肖紀念幣一直比較受歡迎。近期，2026年馬年賀歲幣和賀歲鈔從預約開始便熱度高企，二級市場交易溢價也高達數倍。

這類紀念幣之所以出現「天價」，通常是由於號碼的稀缺性和市場一時的追捧情緒，實際成交還要看具體供需等因素影響。

報導指出，馬年賀歲紀念幣面額為10元，一套20枚面值200元；馬年賀歲紀念鈔面額為20元，一套20張面值400元。金幣雲集最新數據顯示，一套2026年馬年賀歲紀念鈔，有商家叫價一套1800元。

不過，線上紀念幣炒價火熱，但線下價格並沒有跟上。有郵幣卡商表示，今年普通馬年鈔的單張報價曾達到39元至41元，後來降了好幾元；馬年幣單枚報價從16元左右降到了14元左右。

