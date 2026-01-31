上海餐廳黃仁勳同款套餐賣爆 座位成打卡點熱點

黃仁勳在上海用餐後，該餐廳吸引多人前往朝聖。(取材自極目新聞)

人工智慧 晶片龍頭Nvidia輝達 (另稱英偉達)執行長黃仁勳 近日赴中國多地出席分公司年會與供應商答謝活動，行程橫跨上海、深圳等城市，其動向受到高度關注。日前，黃仁勳在上海用餐的消息曝光後，相關餐廳順勢推出「黃仁勳同款套餐」，並於店內標示其曾坐過的座位，迅速在網路引發討論，也為原本低調經營的小吃店帶來可觀人潮。

齊魯晚報引述極目新聞報導，1月24日，黃仁勳與十多名同行人員現身上海陸家嘴錦德市場附近的一家小吃店用餐。當天，黃仁勳點了鮮肉小籠包，買了好幾盒包括醜橘在內的水果，還在一家店買了些現做的糕點，離開前還向商戶送上簽名紅包，並與店長合影留念。相關畫面經顧客與店方分享後，在社群平台快速流傳。

近日，有網友注意到，該小吃店已正式推出「黃仁勳同款套餐」，並在店內一處座位放置立牌，標註為「黃仁勳先生坐過的位置」，成為顧客拍照打卡的熱門點位。從菜單內容來看，套餐分為兩種，42元(人民幣，下同)的雙人套餐包含鮮肉小籠、蔥油拌麵與小餛飩；另有售價138元的3至4人套餐，則包含全家福小籠、香菇青菜與八寶辣醬等菜色，均取自黃仁勳當天實際點用的品項。

報導稱，該店店員向媒體證實，套餐與座位標示確已推出。店員表示，黃仁勳當天一行人消費金額接近1000元，門店從實際點餐內容中挑選部分菜品組合成套餐，並於近日上線。消息曝光後，前來用餐的顧客明顯增加，部分時段甚至出現滿座情況。

店員還透露，已有外地遊客在網路看到相關消息後，特地在離開上海前到店點餐體驗。