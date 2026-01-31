我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

上海餐廳黃仁勳同款套餐賣爆 座位成打卡點熱點

中國新聞組╱上海31日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃仁勳在上海用餐後，該餐廳吸引多人前往朝聖。(取材自極目新聞)
黃仁勳在上海用餐後，該餐廳吸引多人前往朝聖。(取材自極目新聞)

人工智慧晶片龍頭Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳近日赴中國多地出席分公司年會與供應商答謝活動，行程橫跨上海、深圳等城市，其動向受到高度關注。日前，黃仁勳在上海用餐的消息曝光後，相關餐廳順勢推出「黃仁勳同款套餐」，並於店內標示其曾坐過的座位，迅速在網路引發討論，也為原本低調經營的小吃店帶來可觀人潮。

齊魯晚報引述極目新聞報導，1月24日，黃仁勳與十多名同行人員現身上海陸家嘴錦德市場附近的一家小吃店用餐。當天，黃仁勳點了鮮肉小籠包，買了好幾盒包括醜橘在內的水果，還在一家店買了些現做的糕點，離開前還向商戶送上簽名紅包，並與店長合影留念。相關畫面經顧客與店方分享後，在社群平台快速流傳。

近日，有網友注意到，該小吃店已正式推出「黃仁勳同款套餐」，並在店內一處座位放置立牌，標註為「黃仁勳先生坐過的位置」，成為顧客拍照打卡的熱門點位。從菜單內容來看，套餐分為兩種，42元(人民幣，下同)的雙人套餐包含鮮肉小籠、蔥油拌麵與小餛飩；另有售價138元的3至4人套餐，則包含全家福小籠、香菇青菜與八寶辣醬等菜色，均取自黃仁勳當天實際點用的品項。

報導稱，該店店員向媒體證實，套餐與座位標示確已推出。店員表示，黃仁勳當天一行人消費金額接近1000元，門店從實際點餐內容中挑選部分菜品組合成套餐，並於近日上線。消息曝光後，前來用餐的顧客明顯增加，部分時段甚至出現滿座情況。

店員還透露，已有外地遊客在網路看到相關消息後，特地在離開上海前到店點餐體驗。

據報導，該門店已有37年歷史，過去主要依靠熟客經營，並未刻意經營社群平台。此次是在親友提醒下，才將相關照片與故事發布到網路，一方面作為紀念，另一方面也希望藉此進行宣傳。店方強調，所有相關素材在發布前，均已與黃仁勳團隊進行溝通，並獲得對方理解。

黃仁勳在上海用餐後，相關餐廳順勢推出「黃仁勳同款套餐」，他坐過的座位成打卡點。(...
黃仁勳在上海用餐後，相關餐廳順勢推出「黃仁勳同款套餐」，他坐過的座位成打卡點。(取材自極目新聞)
黃仁勳在上海用餐後，相關餐廳順勢推出「黃仁勳同款套餐」，他坐過的座位成打卡點。(...
黃仁勳在上海用餐後，相關餐廳順勢推出「黃仁勳同款套餐」，他坐過的座位成打卡點。(取材自極目新聞)

黃仁勳 輝達 人工智慧

上一則

連2起巨額劫案…2中客東京被搶 使館再籲避免前往日本

下一則

「眼神給不出去了」 中國「性商教母」被查 線上線下全封禁

延伸閱讀

黃仁勳：攜手聯發科打造系統單晶片 專為AI電腦設計

黃仁勳：攜手聯發科打造系統單晶片 專為AI電腦設計
輝達要設台灣第二總部？黃仁勳：愈多愈好

輝達要設台灣第二總部？黃仁勳：愈多愈好
黃仁勳穿花襯衫現身輝達尾牙 2000名員工共襄盛舉

黃仁勳穿花襯衫現身輝達尾牙 2000名員工共襄盛舉
黃仁勳結束大陸訪問後抵台 NVIDIA傳增設台第二總部

黃仁勳結束大陸訪問後抵台 NVIDIA傳增設台第二總部

熱門新聞

新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
法槌示意圖。（取材自法治日報）

湘女「以身相許」抵債被前男友拒絕 法官一理由判：這錢得還

2026-01-24 07:30

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫