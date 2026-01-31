經濟不樂觀？粵浙贛等13省市降GDP目標 調至4.5%到5.5%

我的頻道

記者林宸誼／綜合報導
製造業大省廣東今年下調GDP目標4.5%至5%；圖為廣州珠江新城夜色。(新華社)
製造業大省廣東今年下調GDP目標4.5%至5%；圖為廣州珠江新城夜色。(新華社)

今年中國經濟似乎不樂觀。在已公布2026年GDP成長目標的20個省市中，已有13個省市調降目標，平均調降0.5個百分點，包括廣東、浙江、江西、天津、遼寧等地調降至4.5%到5.5%左右。

有經濟學家認為，中國2026年的GDP增長目標，將設定在4.5%至5%之間，較2025年的5%左右低。

中國31個省市近日陸續開會決定今年GDP成長目標，具有先行指標的參考價值，中央政府則會在今年3月的「兩會」公布2026年全中國經濟增長目標。過去三年，北京一直將GDP增長目標定在「5%左右」，但外界越來越認為今年可能有所不同。

彭博報導，中國31個省市制定的目標，通常與中央最終敲定的水準相呼應，而大省作出調整，往往被視為全國經濟成長目標將發生變化的強烈信號。

華爾街日報報導，根據花旗集團基於官方信息所做統計，在已公布2026年經濟增長目標的20個省市中，有13個省市下調了目標，包括製造業大省廣東。

一些分析師認為，中國正艱難應對內需疲軟問題，政府有空間允許經濟增長略微放緩。花旗預計，中國2026年的GDP增長目標將設定在4.5%至5%之間。花旗維持了對中國2026年經濟增長4.7%的預測。

花旗集團大中華區首席經濟學家余向榮表示，中國將明確下調成長目標，降低對刺激措施的需求，尤其是鑑於出口和新經濟持續支撐K型復甦下的整體成長。因此包括降息、降準在內，貨幣寬鬆措施推遲到第1季以後的可能性增大。

雖然在強勁出口帶動下，中國2025年實現5%的GDP增長，但近幾個月出口有減弱跡象，外界有聲音希望政府推出更大膽的刺激措施，以及為2026年設定更務實的GDP增長目標。

國際投行野村報告指出，中國社會消費品零售總額的急劇放緩將在未來幾個月持續，並警告若要確保今年GDP增長超過4.5%，北京將不得不在刺激政策上加大力度。

界面新聞報導，中國部分地方將2026年的GDP增速目標設在「4」字頭，例如天津設為4.5%，遼寧設為4.5%左右，廣東為4.5%至5%。河南、福建、北京、山西、吉林，浙江和江西將GDP增長目標設為5%至5.5%。

中國今年已有13個省市調降GDP成長目標；圖為天津市濱海新區，海上油氣平台建設工...
中國今年已有13個省市調降GDP成長目標；圖為天津市濱海新區，海上油氣平台建設工人進行打磨作業。(新華社)

