眼神給不出去了…「中國性商教母」網紅周媛被官方調查

中國網紅周媛因為販售的課程內容引起爭議，已被官方立案調查。（取材自新黃河）

號稱為「中國性商第一人」的網紅周媛，對外教導如何吸引人的功夫，近期相關言論屢屢受到關注，而中國媒體指出，周媛已被官方進行立案調查。

濟南日報旗下新黃河30日報導，當日上午該報記者從湖南長沙雨花區市場監督管理局處獲悉，該局已聯合公安、文化等多個部門，成立工作專班，對「黑白顛周媛」進行立案調查，並責令其停止線上線下社會行為。

報導提到，周媛因開辦魅力女性修煉班，售賣人民幣999元到8萬8000元不等價位的培訓課程，教授女性如何用眼神、肢體語言吸引男性，引發廣泛爭議，後遭封禁。有網友質疑其涉嫌將女性塑造為討好男性的角色，有違公序良俗。

企業系統「天眼查」顯示，周媛擔任法人、董事的湖南黑白顛生物科技有限公司，成立於2021年，註冊地址位於湖南省長沙市雨花區湘府中路德思勤城市廣場。

報導引述長沙市雨花區市場監督管理局工作人員指出，雨花區政府高度重視，第一時間成立工作專班，該局聯合公安、網信、文化等相關部門，針對前期網路的一些情況，專班正在密切關注此事，目前正進行全面調查。相關部門已責令黑白顛周媛停止相關線上線下的一些社會行為，後續將根據調查結果，對其主體公司進行相關查處。

不過，針對黑白顛周媛立案案由是否為違反廣告法，該工作人員稱，目前仍在調查過程中，後續將根據調查結果作出相應處理。周媛剛在網路上引發輿情時，當地有關部門已關注，「她這種行為的話，還是有違社會良好風尚」。

此前南方都市報指出，1月25日周媛名下「黑白顛性商學院」的工作人員表示，「黑白顛」的線上課程系統還在修復中，暫時觀看不了，可能需要等1到3天。另一位工作人員則透露，因近期風頭太大，線上課程內容有一些調整，「線下還是正常上課活動」。

指標性官媒、由中國中華全國婦女聯合會主管的「中國婦女報」1月22日則發表評論文章指出，健康的兩性交往，源自平等的尊重與真誠的吸引。將「魅力」簡化為眼神與姿態的「技法」，不僅是對女性的物化，更是以「自我提升」為名，行自我矮化之實。文章批評周媛相關影片課程可謂「顛覆三觀」，其內容游走於低俗擦邊與偽「情感諮詢」的灰色地帶。網路平台應加強審核，對扭曲價值觀的內容及時識別與限流。文章更強調，面對這類將女性價值引向歧途的「偏門修煉」，我們須回以清醒的目光，對於其中的虛妄與陷阱，亦須各自深思與警惕。

23日該報再度刊登署名「評論員」文章稱，所謂「性商」，骨子裡仍是「女德班」那套價值邏輯。曾幾何時，「女德班」因宣揚「三從四德」、「打不還手、罵不還口」等封建糟粕而遭全民聲討。文章強調，看透周媛的套路其實並不難，它不僅是「女德價值」的借屍還魂，更是一套精密運轉的「經濟邏輯」，先製造焦慮，再售賣解藥，最後通過高階課程與高價商品實現深度變現。周媛那2400多萬元的課程營收，說到底，是由一個個被製造出來的女性焦慮和被異化的自我認知所餵養起來的。「抵制『性商教母』，不是反對女性追求魅力，而是拒絕被定義、被物化、被操控」。