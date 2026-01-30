我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普提名華許接掌下任Fed主席 昔日鷹派立場微妙轉變

FARE生效半年 紐約市處理逾千起投訴 追回經紀費

想看嗎？ 山東大媽拍土味「甄嬛傳」、「何以笙簫默」紅了

中國新聞組／北京30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
由於多數長輩不識字、難以理解複雜劇情，楊先生會把角色性格簡化成他們能懂的話，像是「華妃要演出厲害的勁兒，甄嬛得溫柔」，協助完成演出。(取材自齊魯晚報)
由於多數長輩不識字、難以理解複雜劇情，楊先生會把角色性格簡化成他們能懂的話，像是「華妃要演出厲害的勁兒，甄嬛得溫柔」，協助完成演出。(取材自齊魯晚報)

山東一名68歲農村婦女近年因翻拍「土味版」電視劇在短影音平台暴紅，其重新演繹的「甄嬛傳」、「太陽的後裔」等經典橋段，以濃厚鄉土氣息與方言特色吸引大量關注，帳號粉絲數突破百萬，相關作品更獲多位演藝圈人士按讚留言，意外掀起農村翻拍劇熱潮。

據齊魯晚報報導，這名短影音創作者為山東青島平度人陳廣英，網名「笨大娘英子」，三年多來與家人、親友組成拍攝團隊，累計推出400多部作品，題材橫跨古裝劇、現代劇及韓劇，並以當地方言重新詮釋原劇內容。團隊成員表示，為了拍攝效果，道具投入已超過10萬元人民幣(約1.4萬美元)，所有出鏡演員幾乎皆為家族成員。

拍攝場地多設於農村日常環境，玉米地成了臨時片場，三輪車則化身劇中座駕。參與演出的多為平均年齡約70歲的大爺大媽，上午仍下田務農，下午便換上戲服投入拍攝。其中翻拍「何以笙簫默」的影片播放量破億，為了還原「甄嬛傳」經典橋段，陳廣英更反覆練習長達一個月，力求呈現原作神韻。

團隊核心成員楊先生表示，家中原本以經營櫻桃園為生，早期拍攝內容多為農事與美食分享，反應平平，直到嘗試翻拍電視劇後才逐漸受到關注。他負責整體創意與導演工作，指導台詞、動作並製作道具，男主角由其78歲父親擔任，化妝與攝影則由家中女兒分工完成。

由於多數長輩不識字、難以理解複雜劇情，楊先生會把角色性格簡化成他們能懂的話，告訴他們怎麼演，像是「華妃要演出厲害的勁兒，甄嬛得溫柔」，才能協助完成演出。隨著作品人氣攀升，該團隊不僅吸引大量網友追蹤，也曾受邀前往北京與原劇相關團隊同框互動，陳廣英本人亦參與「甄嬛傳」相關綜藝節目錄製，農村翻拍劇因此獲得更廣泛關注。

山東農村婦女找家族成員還原「甄嬛傳」經典橋段。(取材自齊魯晚報)
山東農村婦女找家族成員還原「甄嬛傳」經典橋段。(取材自齊魯晚報)
山東農村婦女因翻拍「土味版」的「甄嬛傳」走紅。(取材自齊魯晚報)
山東農村婦女因翻拍「土味版」的「甄嬛傳」走紅。(取材自齊魯晚報)

韓劇

上一則

雲南男3天掘坑5米 挖出4米長野山藥 你猜可賣多少？

延伸閱讀

捷克吸粉34萬人 台北故宮翠玉白菜平安歸

捷克吸粉34萬人 台北故宮翠玉白菜平安歸
世報迎春2026年節展╱炫武功夫院 年紀雖小 「實打實」

世報迎春2026年節展╱炫武功夫院 年紀雖小 「實打實」
出現機率數萬分之一…山東發現「鑽石血」比「熊貓血」罕見

出現機率數萬分之一…山東發現「鑽石血」比「熊貓血」罕見
「馬彪彪」 濃濃瘋感的靈魂髮型火了 原型大有來頭

「馬彪彪」 濃濃瘋感的靈魂髮型火了 原型大有來頭

熱門新聞

新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
法槌示意圖。（取材自法治日報）

湘女「以身相許」抵債被前男友拒絕 法官一理由判：這錢得還

2026-01-24 07:30

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」
80歲仍困於生計無法退休 過來人分享最後悔理財錯誤

80歲仍困於生計無法退休 過來人分享最後悔理財錯誤