想看嗎？ 山東大媽拍土味「甄嬛傳」、「何以笙簫默」紅了

由於多數長輩不識字、難以理解複雜劇情，楊先生會把角色性格簡化成他們能懂的話，像是「華妃要演出厲害的勁兒，甄嬛得溫柔」，協助完成演出。(取材自齊魯晚報)

山東一名68歲農村婦女近年因翻拍「土味版」電視劇在短影音平台暴紅，其重新演繹的「甄嬛傳」、「太陽的後裔」等經典橋段，以濃厚鄉土氣息與方言特色吸引大量關注，帳號粉絲數突破百萬，相關作品更獲多位演藝圈人士按讚留言，意外掀起農村翻拍劇熱潮。

據齊魯晚報報導，這名短影音創作者為山東青島平度人陳廣英，網名「笨大娘英子」，三年多來與家人、親友組成拍攝團隊，累計推出400多部作品，題材橫跨古裝劇、現代劇及韓劇 ，並以當地方言重新詮釋原劇內容。團隊成員表示，為了拍攝效果，道具投入已超過10萬元人民幣(約1.4萬美元)，所有出鏡演員幾乎皆為家族成員。

拍攝場地多設於農村日常環境，玉米地成了臨時片場，三輪車則化身劇中座駕。參與演出的多為平均年齡約70歲的大爺大媽，上午仍下田務農，下午便換上戲服投入拍攝。其中翻拍「何以笙簫默」的影片播放量破億，為了還原「甄嬛傳」經典橋段，陳廣英更反覆練習長達一個月，力求呈現原作神韻。

團隊核心成員楊先生表示，家中原本以經營櫻桃園為生，早期拍攝內容多為農事與美食分享，反應平平，直到嘗試翻拍電視劇後才逐漸受到關注。他負責整體創意與導演工作，指導台詞、動作並製作道具，男主角由其78歲父親擔任，化妝與攝影則由家中女兒分工完成。

由於多數長輩不識字、難以理解複雜劇情，楊先生會把角色性格簡化成他們能懂的話，告訴他們怎麼演，像是「華妃要演出厲害的勁兒，甄嬛得溫柔」，才能協助完成演出。隨著作品人氣攀升，該團隊不僅吸引大量網友追蹤，也曾受邀前往北京與原劇相關團隊同框互動，陳廣英本人亦參與「甄嬛傳」相關綜藝節目錄製，農村翻拍劇因此獲得更廣泛關注。