我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

福建農村現15層樓房 家族自蓋小區？ 住戶：住了百餘人

中國新聞組／北京30日電
網友在福建農村偶遇15層自建房，驚嘆「一家人給自己蓋了個小區」，住戶稱四世同堂住了百餘人。(取材自極目新聞)
網友在福建農村偶遇15層自建房，驚嘆「一家人給自己蓋了個小區」，住戶稱四世同堂住了百餘人。(取材自極目新聞)

福建泉州安溪縣一處農村近日因一棟高達15層樓的自建住宅引發關注。有網友旅途中拍下影片指出，在周邊多為低矮樓房的山區村落中，卻矗立著一棟外觀近似城市社區大樓的高層建築，牆面上鑲有「大金樓」字樣，並配有電梯設施，令不少網友驚嘆「一家人給自己蓋了個小區」。

據極目新聞報導，該影片曝光後迅速引發討論，有網友表示羨慕，認為能蓋起如此高樓顯示家族人丁興旺，也有人疑惑，這麼高的房子怎麼通過審批的？記者實地比對後確認，這棟「大金樓」位於安溪縣虎邱鎮竹園村，為當地一個周姓家族約十年前聯合興建的住宅，是目前村內最高的建築。

竹園村村民表示，大金樓目前約有20多戶人家居住。70歲的住戶周先生透露，當年家族成員拆除原有老宅後，各戶有重建需求，遂向鎮裡申請數百平方米地基，採取多戶聯合方式集中興建樓房，以容納整個大家族共同生活。

周先生進一步介紹，大金樓地上地下共15層，其中地下兩層規劃為車庫，一樓可作商業用途，二樓至十二樓每層規劃兩戶，共計22套住宅，每戶面積約200平方公尺，戶型一致。他居住於五樓，認為樓房通風良好、居住舒適，鄰里多為親族，日常互動融洽。

目前大金樓內自叔輩至孫輩已形成四世同堂，登記居住人口逾百人，但因不少人在外地工作，平日實際居住僅20到30人，逢年節才會返鄉團聚。針對建築高度問題，地方政府人員表示，大金樓興建於近十年前，當時農村住宅審批由鄉鎮負責，且屬多戶共用地基情形；隨著相關法規更新，現行規定已不再允許興建如此高度的農村住宅。

網友在福建農村偶遇15層自建房，驚嘆「一家人給自己蓋了個小區」，住戶稱四世同堂住...
網友在福建農村偶遇15層自建房，驚嘆「一家人給自己蓋了個小區」，住戶稱四世同堂住了百餘人。(取材自極目新聞)

上一則

陳戌源、李鐵等73人被「禁足」終身 13俱樂部扣分罰款

下一則

女大生遊東北 不慎暈倒雪地 被發現時3根手指凍黑壞死

延伸閱讀

打碎電視屏「欠債」 杭州11歲童在小區創業 2個月賺6000

打碎電視屏「欠債」 杭州11歲童在小區創業 2個月賺6000
費城福建同鄉聯合會、賓州中國和平統一促進會新春團拜會

費城福建同鄉聯合會、賓州中國和平統一促進會新春團拜會

寧夏上萬人口小區禁臨停、「包銷」車位 車主回家堵6小時

寧夏上萬人口小區禁臨停、「包銷」車位 車主回家堵6小時
陳玉珍強調自己是福建人 陸委會：中華民國確實有福建省

陳玉珍強調自己是福建人 陸委會：中華民國確實有福建省

熱門新聞

新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
法槌示意圖。（取材自法治日報）

湘女「以身相許」抵債被前男友拒絕 法官一理由判：這錢得還

2026-01-24 07:30

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」