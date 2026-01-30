福建農村現15層樓房 家族自蓋小區？ 住戶：住了百餘人

網友在福建農村偶遇15層自建房，驚嘆「一家人給自己蓋了個小區」，住戶稱四世同堂住了百餘人。(取材自極目新聞)

福建泉州安溪縣一處農村近日因一棟高達15層樓的自建住宅引發關注。有網友旅途中拍下影片指出，在周邊多為低矮樓房的山區村落中，卻矗立著一棟外觀近似城市社區大樓的高層建築，牆面上鑲有「大金樓」字樣，並配有電梯設施，令不少網友驚嘆「一家人給自己蓋了個小區」。

據極目新聞報導，該影片曝光後迅速引發討論，有網友表示羨慕，認為能蓋起如此高樓顯示家族人丁興旺，也有人疑惑，這麼高的房子怎麼通過審批的？記者實地比對後確認，這棟「大金樓」位於安溪縣虎邱鎮竹園村，為當地一個周姓家族約十年前聯合興建的住宅，是目前村內最高的建築。

竹園村村民表示，大金樓目前約有20多戶人家居住。70歲的住戶周先生透露，當年家族成員拆除原有老宅後，各戶有重建需求，遂向鎮裡申請數百平方米地基，採取多戶聯合方式集中興建樓房，以容納整個大家族共同生活。

周先生進一步介紹，大金樓地上地下共15層，其中地下兩層規劃為車庫，一樓可作商業用途，二樓至十二樓每層規劃兩戶，共計22套住宅，每戶面積約200平方公尺，戶型一致。他居住於五樓，認為樓房通風良好、居住舒適，鄰里多為親族，日常互動融洽。

目前大金樓內自叔輩至孫輩已形成四世同堂，登記居住人口逾百人，但因不少人在外地工作，平日實際居住僅20到30人，逢年節才會返鄉團聚。針對建築高度問題，地方政府人員表示，大金樓興建於近十年前，當時農村住宅審批由鄉鎮負責，且屬多戶共用地基情形；隨著相關法規更新，現行規定已不再允許興建如此高度的農村住宅。